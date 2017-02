El feriado viene con mucha acción en el Ivancich

El feriado extra largo le vino bárbaro a la Rosarina de Fútbol para poder programar la segunda fecha del torneo Ivancich en la jornada de este martes.

Entre el sábado y domingo se jugó la primera jornada de este tradicional torneo local que reúne a todos los equipos participantes del Molinas, la Copa Pinasco y la primera C. El certamen está distribuido en 11 zonas, 9 de cuatro elencos y 2 de tres. A los octavo de final clasifican los primeros de cada grupo y los cinco mejores de una tabla acumulada.

La programación de los partidos para hoy es la siguiente: Zona A: Olympia vs. Tiro Federal y Newell’s vs. María Reina. Zona B: Río Negro vs. Argentino y Unión Americana vs. Sportivo de Álvarez. Zona C: Coronel Aguirre vs. Renato Cesarini y Torito vs. Leones. Zona D: Pablo VI vs. Arijón e Inter vs. Defensores Unidos. Zona E: Banco vs. Alianza y 7 de Sepetiembre vs. Gálvez. Zona F: General Paz vs. Griffa. Zona G: Rosario Central vs. Tiro Suizo y Provincial B vs. Sarmiento. Zona H: Unión de Álvarez vs. Provincial. Zona I: Juan XXIII vs. Morning y Oriental vs. San Telmo. Zona J: Adiur vs. Social Lux y Semillero vs. Botafogo. Zona K: San Martín vs. Bancario y 14 de Junio vs. Defensores de Funes. Interzonal: Central Córdoba vs. Mitre.