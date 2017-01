El felino más grande y rápido del mundo está en vías de extinción

El guepardo se encuentra en peligro de extinción y la población de la especie de los mamíferos terrestre más rápidos del mundo podría disminuir más del 50 por ciento en los próximos tres lustros.

Los datos sobre la situación que atraviesan los grandes felinos salvajes que habitan las selvas africanas quedaron expuestos en un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En este sentido, un artículo de Alexandra Petri para el portal web en español de National Geographic detalla que actualmente quedan 7.100 guepardos en estado salvaje, lo que contrasta con la población de 14.000 guepardos calculada en 1975 cuando los investigadores hicieron un recuento extensivo de los animales de todo el continente africano.

“Es muy peligroso –advierte Luke Hunter, presidente y jefe de conservación de Panthera, organización global para la conservación de felinos salvajes -. Se trata de una mengua muy activa, así que hay que intervenir y actuar para resolver el problema”.

El guepardo ha sido expulsado de 91 por ciento de su territorio histórico. Antaño, los guepardos rondaban casi toda África y gran parte de Asia, pero ahora, su población está confinada sobre todo a seis países africanos: Angola, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Sudáfrica y Mozambique. Además, la especie ya casi se ha extinguido en Asia, con menos de 50 individuos en una zona aislada de Irán.

Con base en estos resultados, según describe Petri, los autores del estudio claman porque el estado del guepardo cambie de “vulnerable” a “en peligro de extinción” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

“Igual que otros grandes carnívoros, los guepardos enfrentan la pérdida de hábitat debido a la transformación de áreas silvestres en tierras gestionadas dedicadas a la agricultura o la ganadería. Y a veces, la gente mata guepardos si los percibe como una amenaza para el ganado, pese a que estos felinos rara vez cazan animales domesticados”, señala Hunter al portal web National Geographic.