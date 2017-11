El ex Soda Stereo Zeta Bosio, Visitante Distinguido de Rosario

Reconocido por ser uno de los fundadores de la emblemática banda de rock argentina Soda Stereo junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti, Héctor “Zeta” Bosio eligió Rosario para filmar el videoclip de “Everything Is You”, uno de los cortes de Opera Galaxy, el álbum debut de Shoot The Radio, el proyecto musical que lleva adelante junto a Fernando Montemurro.

En ese marco, la Municipalidad de Rosario decidió reconocerlo por su trabajo y su atención a la ciudad, como Visitante Distinguido. La ceremonia se llevó a cabo este martes al mediodía, en el Salón Carrasco del Palacio Municipal. Allí se hicieron presentes tanto Bosio como Montemurro, y en representación de la ciudad estuvieron la intendenta Mónica Fein, el secretario de Cultura Guillermo Ríos, y el edil Horacio Ghirardi. “Siempre hemos recibido mucho afecto de esta ciudad, desde los comienzos de la banda Rosario nos ha recibido con mucha euforia y eso nos invitó a soñar y saber que las fronteras no terminaban en Capital Federal, que podíamos ir a otros lugares. Se puede decir que fue un amor a primera vista”, expresó Bosio tras el reconocimiento.

“Hoy vinimos a filmar el segundo video de Opera Galaxy con todos talentos rosarinos”, expresó. Además, agregó que tanto el reconocimiento como el día de rodaje que le espera, “van a formar parte de los recuerdos más lindos”.

Acerca de la versión que Coldplay realizó la semana pasada del clásico de Soda “De música ligera” en su show en Argentina y que recorrió el mundo, Bosio dijo estar orgulloso. “Se tomaron el trabajo de aprenderse una canción en castellano; para la gente fue algo grande. Es un tema que es del público, y la gente festeja cuando se toca en vivo. Me encanta que este tipo de cosas vayan formando como un himno y es un orgullo haber formado parte de ese tema, que salió casi de forma milagrosa. Que lo canten todos los que lo quieran cantar”.

De regreso a la música

De la mano de Shoot The Radio, Zeta volvió oficialmente a la música tras haber formado parte del primer grupo de rock de habla hispana en conseguir éxito masivo en Latinoamérica, a partir de los 80. Tras la disolución de Soda, el bajista supo participar como invitado en shows de Catupecu Machu y La Ley. Además, fue productor de formaciones como Peligrosos Gorriones, Aguirre, Charlie 3 y San Camaleón, entre otras. De mismo modo, fue parte fundamental en el proceso creativo del espectáculo Séptimo Día (no descansaré), de la compañía Cirque du Soleil, inspirado en la música y la historia de Soda Stereo. En mayo de 2016, publicó Yo conozco ese lugar, un libro autobiográfico editado por el sello Planeta, y actualmente conduce el programa Audio, en Nacional Rock, junto a DJ Buey.

Shoot The Radio es un proyecto de rock electrónico en el que Zeta vuelve a tocar el bajo junto a Montemurro (ex Los Sueños de Anderson) en sintetizadores. El proyecto cuenta con una solvente base musical que mixtura rock electrónico con elementos compositivos de la música progresiva, la particularidad de que los temas son interpretados en inglés y una fuerte relación con el universo audiovisual. Sus primeros temas fueron registrados en Opera Galaxy, un álbum editado por S-Music en noviembre del año pasado, que cuenta con la participación de destacados artistas invitados como Richard Coleman, Javier Weyler (Ex Stereophonics), Telzen, Adrián Sosa, Adrián Rivoira, Manana, Simón Bosio, Pol Goz e India del Absurdo.

El disco resultó ganador del Premio Gardel 2017 al mejor álbum de música electrónica, y fue reconocido por la revista Rolling Stone de México como uno de los mejores veinte discos hispanoamericanos del año.