El equipo del Zurdo es líder

Llegó a la punta y ya es un “campañón” de Jorge Sampaoli y su Sevilla. El equipo dirigido por el casildense le ganó 2-1 a Betis como visitante, en el clásico andaluz y alcanzó así provisoriamente en la punta al Real Madrid, que hoy visitará a Villarreal.

Después de comenzar 1-0 abajo contra Betis (anotó el dinamarqués Riza Durmisi) en el primer tiempo, Sevilla igualó con un gol del ex River, Gabriel Mercado, a los 11 minutos del segundo, y luego se puso en ventaja a través de Vicente Iborra, a los 31.

En Sevilla, además de Mercado, jugaron como titulares el defensor argentino Nicolás Pareja y el delantero Franco Vázquez (reemplazado en el complemento por el español Iborra, autor del segundo gol). Joaquín Correa ingresó y Matías Kranevitter estuvo en el banco, pero no entró.

Para Betis salió en la alineación inicial Germán Pezzella, otro ex defensor de River.

Para Sevilla, que viene del éxito 2-1 por Liga de Campeones de Europa, en la ida de octavos de final, ante Leicester de Inglaterra, se trató del tercer triunfo consecutivo en el torneo.

Con 52 puntos, igualó a Real Madrid en la cima, aunque el equipo de Zinedine Zidane todavía adeuda un partido. El conjunto merengue enfrentará hoy como visitante a Villarreal.

Más temprano, Deportivo Alavés, conjunto conducido por Mauricio Pellegrino, le ganó 2-1 a Valencia. Alavés, que alcanzó el décimo lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, se impuso con goles de Ibaí Romero y el serbio Alexandre Kataí. Para Valencia, donde jugó como titular el defensor Ezequiel Garay y entró Enzo Pérez, anotó el local Carlos Soler. Además, el Eibar le ganó como local a Málaga.

Promesa de partidazo

El Barcelona de Luis Enrique, segundo a una unidad de Sevilla y Real Madrid (un encuentro menos), jugará hoy en un verdadero partidazo frente al Atlético de Madrid en el cotejo más destacado del día domingo. El equipo de Lionel Messi y Javier Mascherano intentará no perderle pisada a los dos líderes, pero para eso deberá ganarle en el Calderón al equipo del Cholo Simeone.

Claro que el Barsa tiene la cabeza en el partido de vuelta ante PSG francés por la Liga de Campeones donde tiene que dar vuelta un lapidario 0-4 para no quedar eliminado de la competencia.

El resto de los encuentros para la jornada de hoy son los siguientes: Espanyol (Pablo Piatti de titular) vs. Osasuna, Athletic Bilbao vs. Granada, Gijón vs. Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia).

Tras el triunfo del Sevilla del casildense Sampaoli en la jornada de ayer y previo a los juegos del Merengue y del Barsa, las principales posiciones en la máxima categoría española son las siguientes: Real Madrid y Sevilla 52 puntos; Barcelona 51; Atlético Madrid 45; Real Sociedad 44, Villarreal 39, Eibar 38, Bilbao 35, Celta y Alavés 33.

Juventus no para de ganar

Tras la muy buena victoria 2-0 conseguida en cancha del Porto en los octavos de final de la Champions League y sabiendo de la derrota de Napoli frente a Atalanta), Juventus mostró toda su chapa de firme candidato a un nuevo Scudetto y despachó de local 2-0 al débil Empoli, en uno de los dos duelos adelantados que se jugaron ayer en Italia en el marco de la 26ª fecha de la Serie A.

Desde los primeros movimientos se percibió la diferencia de los intérpretes y la Vecchia Signora llevó el pleito a la zona del polaco Skorupski. Las intervenciones de Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado y Mario Mandzukic amenazaron a la defensa visitante desde el comienzo, y la llegada del gol era cuestión de tiempo.

En el complemento Mandzukic se tomo revancha tras varias chances desperdiciadas y después de un preciso centro del volante colombiano, impuso el 1 a 0 con un violento cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero. El grito de desahogo en las tribunas fue una muestra del sufrimiento que se vivía en el estadio. El líder no podía perder puntos en casa.

Con la ventaja adquirida, una notable combinación sudamericana sirvió para extender la diferencia: Dani Alves, Cuadrado y por último Alex Sandro fueron los autores del 2 a 0, resultado que le permitió a la Juve llegar a 66 puntos, diez más que Roma, que hoy visita nada menos que a Inter.

Chelsea festejó y luce invencible

Chelsea, líder de la liga inglesa de fútbol, superó ayer a Swansea City por 3-1 como local, en un encuentro correspondiente a 26ª fecha.

Los tantos del elenco londinense los marcaron los españoles Cesc Fábregas, Pedro y Diego Costa, mientras que para la visita lo hizo el ex Athletic Bilbao y Juventus de Italia, Fernando Llorente.

De esta manera, los conducidos por el italiano Antonio Conte se mantienen en lo más alto de la clasificación con 63 unidades (20 victorias, 3 empates y 3 derrotas), al tiempo que su rival se quedó en 24 puntos.

Por otro lado, Everton (44), con el argentino Ramiro Funes Mori como titular, venció a Sunderland (19) por 2-0 en su casa, con goles de Idrissa Gana Gueye y el belga Romelu Lukaku.

El resto de los resultados de la jornada fueron Crystal Palace 1-Middlesbrough 0; Hull City 1-Burnley 1; West Bromwich 2-Bournemouth 1.

La fecha seguirá hoy con Tottenham vs. Stoke City. Y mañana con Leicester vs. Liverpool. El clásico entre Manchester City y Manchester United fue postergado.

Las principales posiciones son las siguientes: Chelsea 63 puntos; Manchester City 52; Tottenham Hotspur y Arsenal 50.