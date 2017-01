El domingo se entregan los Globo de Oro, la antesala al Oscar

La ceremonia que premia a la actividad cinematográfica y televisiva de 2016, y que en ocasiones marca tendencia respecto a los premios Oscar, se desarrollará este domingo en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills y, en Argentina, podrá seguirse en vivo a partir de las 21 por la señal de cable TNT.

La comedia musical La La Land, dirigida por Damien Chazelle y que tuvo premiere mundial en el último Festival de Venecia es, con siete nominaciones, la máxima candidata a los 74 premios Globo de Oro.

La comedia musical logró nominaciones en todas las categorías principales incluyendo mejor película en comedia o musical, dirección, y para su pareja protagonista, Ryan Gosling y Emma Stone.

La sigue de cerca Moonlight de Barry Jenkins, que obtuvo seis candidaturas, film que compitió en el último Festival de Cine de Mar del Plata y narra la vida de un joven afroamericano, hijo de una madre adicta y cobijado por un vendedor de drogas.

Entre las películas más nominadas también aparecen Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, con cinco; Lion de Garth Davies, con cuatro; mientras que con tres figuran Hacksaw Ridge, el drama bélico sobre un joven objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial dirigido por Mel Gibson; y Animales nocturnos de Tom Ford.

La televisión al rojo vivo

En televisión, el máximo candidato es People vs O.J. Simpson: American Crime Story, en la categoría mejor miniserie o película para televisión, sobre el histórico juicio contra la leyenda del fútbol americano acusado del doble homicidio de su esposa y un amigo de ésta en la década del 90, con cinco nominaciones.

Westworld, la nueva gran apuesta de HBO es, con tres nominaciones, la principal candidata en el rubro mejor serie de drama; en tanto que Veep, la sitcom sobre política estadounidense protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, aparece como candidata a mejor serie de comedia en competencia con Transparent y la debutante Atlanta.

Destacadas con dos nominaciones quedaron Game of Thrones, The Night Of, The Americans y The Crown.