El día a día de la pretemporada

La pretemporada de Newell’s lleva apenas un poco más de dos semanas, pero hubo de todo. Llegaron los dos refuerzos antes de que el grupo viajara a La Feliz; el cobro de haberes atrasado fue un tema saliente, por ahora solucionado; el trabajo del profe con exigentes dobles turnos fue moneda corriente en Mar del Plata; y los futbolistas mostraron haberse afianzado como grupo, tanto en el conflicto como en lo deportivo.

De cara a lo que viene, la reanudación del torneo que aún no tiene fecha cierta, el próximo paso a partir de esta semana es comenzar a realizar amistosos para encontrar el nivel futbolístico que llevó al equipo a ser escolta del líder Boca y tener expectativas de ingreso a una Copa. Y en esos cotejos Osella comenzará a definir las dos o tres dudas que aún tiene en cuanto a los titulares para el partido ante Defensa y Justicia: quiénes ocuparán los laterales y cuál será el elegido para sustituir el retiro de Diego Mateo.

Con el plantel en Rosario con dos días de descanso tras 12 jornadas muy intensas en Mar del Plata, El Hincha propone realizar un repaso de esta pretemporada leprosa.

El día a día leproso

>Martes 3: Jacobo Mansilla pasa la revisión médica y firma un contrato por un año y medio sin cargo y con opción. El ex Olimpo era una de las prioridades de Osella una vez que se frustró la posibilidad de traer a Gerónimo Poblete. “Quiero jugadores que conozcan nuestra forma de trabajar y así ganamos tiempo”, aseguró el DT. Mauro Matos le comunica a Osella que no va a seguir en el Parque.

>Miércoles 4: El día elegido por el cuerpo técnico para iniciar la pretemporada ve frustrado el inicio a partir de una decisión del plantel de no entrenar hasta que se regularice la situación de atraso en los sueldos que llega a cuatro meses. El grupo charla en Bella Vista con Eduardo Bermúdez y se retira sin entrenar.

>Jueves 5: Otra vez el plantel se junta con Eduardo Bermúdez, pero esta vez lo acompaña Gerardo González, de Agremiados. El grupo exige al menos cobrar dos meses antes de viajar a Mar del Plata y por segundo día consecutivo no entrena. “La dirigencia está buscando cómo solucionar el tema, confío en que se va a arreglar la situación. El reclamo de los jugadores es más que justo, son muchos meses”, comentó González, al salir de la reunión en Bella Vista.

>Viernes 6: Hay acuerdo. La dirigencia se compromete a depositar septiembre y el premio del partido con San Juan y completar con octubre el jueves siguiente. El grupo acepta y comienza a entrenar. El viaje a Mar del Plata está confirmado. Osella elige 24 futbolistas para ir a La Feliz. En la nómina sólo se agregan dos juveniles que se suman a primera: Matías Tissera y Braian Rivero. El DT incluye a Eugenio Isnaldo a pesar de que no renovó su contrato que vence en junio y Leandro Vega queda descartado.

>Sábado 7: La comisión directiva leprosa rechaza la posible llegada de Mauro Óbolo propuesta por Eduardo Bermúdez.

>Domingo 8: El plantel parte temprano rumbo a Mar del Plata para realizar la parte más intensa de la pretemporada. A la noche queda alojado en el hotel Spa República.

>Lunes 9: Primera jornada en doble turno en el predio de Apand. El primer susto ocurre a la mañana con un choque entre Facundo Quignon y el juvenil Rivero. El doctor Bóttoli señala que es un traumatismo, aunque el dolor persistente en el volante obliga a realizarle estudios complementarios. Llega José San Román a Mardel y tras pasar la revisión firma su contrato a préstamo por un año, sin cargo y con opción.

>Martes 10: Malas noticias para Osella. Los estudios realizados a Quignon arrojan un esguince en la rodilla izquierda, de diez a quince días de recuperación.

>Miércoles 11: El clima en la concentración leprosa comienza a enrarecerse a partir de rumores sobre la imposibilidad de la dirigencia de cumplir con el pago de octubre prometido. Por la tarde el protesorero Carlos Cantarelli se junta con los referentes y le confirma que la plata no está. El plante enciende la alarma y convoca a Agremiados para tomar una decisión. Si no hay acuerdo, se vuelven a Rosario.

>Jueves 12: Cerca del mediodía llega al hotel República Sergio Marchi junto a Gerardo González. Tras reunirse con el plantel y luego con la dirigencia se llega a un acuerdo. Newell’s se compromete a pagar el día martes y firma una carta compromiso por el resto de los meses adeudados.

>Viernes 13: Habla Maxi Rodríguez y declara que si bien tuvo ofertas seguirá en el Parque, aunque aclara que nadie se juntó con él aún por la renovación del vínculo que vence en junio.

>Sábado 14: Primera práctica de fútbol en Apand. Titulares y suplentes igualan 1-1 con tantos de Joel Amoroso y Matías Tiserra. La mala para Osella: Néstor Moiraghi se retira con dolor y pasa por la clínica para hacerse estudios en la rodilla izquierda. El resultado indica que sufrió una tendinitis en la rótula. Maxi y Quignon no hacen fútbol por precaución.

>Domingo 15: único día libre en Mar del Plata, los jugadores aprovechan para disfrutar de la playa.

>Lunes 16: Buena noticia para Osella: Facundo Quignon se recuperó antes de lo previsto y por la tarde hace fútbol en Apand. La dirigencia deposita el mes de octubre acordado.

>Martes 17: Segundo ensayo de fútbol entre titulares y suplentes. Osella sigue probando variantes y el resultado final es 1-0 para los titulares con gol de Amoroso de taco.

>Miércoles 18: Ignacio Scocco habla con los medios y asegura que la pretemporada fue “desgastante” a partir del conflicto con la dirigencia. Pero Nacho también manda un mensaje para los hinchas: “En Newell’s soy feliz y mi idea es jugar acá hasta mi retiro”.

>Jueves 19: El plantel realiza el último día de doble turno en La Feliz. Por la tarde el grupo recibe la visita de chicos de la colonia de Apand y el clima se distiende. Sebastián Domínguez habla después de varios meses y reconoce que tras aquel partido ante Atlético Tucumán que fue silbado por los hinchas pensó en irse. “Después de ese partido me propuse reactivar el cariño de la gente”, confiesa.

>Viernes 20: último ensayo de fútbol en Mardel. Aparecen los goles y los titulares ganan 3-2 con tantos de Nehuén Paz, Facundo Quignon y Nacho Scocco. Para los suplentes anotan Jacobo Mansilla y Braian Rivero. Víctor Figueroa es preservado por una sobrecarga muscular. Tras la práctica el plantel regresa a Rosario.