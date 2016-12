El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se presentó en sociedad

El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pronosticó ayer que durante 2017 el gobierno de Mauricio Macri contará con más recursos de los presupuestados, y prometió volcarlos a “reducir el déficit fiscal, aumentar la inversión en infraestructura y bajar impuestos distorsivos”.

Según Dujovne, su “principal desafío es cumplir con el Presupuesto. Y como producto del excelente resultado que estamos teniendo” con el blanqueo de capitales, es probable que tengamos una mejora en los ingresos en 2017, superior a la presupuestada”.

“Por eso, me gustaría lograr que si tenemos un exceso de recursos, dedicar esos recursos a disminuir en parte el déficit fiscal (que por Presupuesto será de 4,2% en 2017), aumentar el gasto en infraestructura y reducir los impuestos distorsivos”, enfatizó el ministro.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Dujovne –quien asumirá el lunes próximo– insistió: “Como vamos a tener más recursos que los presupuestados, pretendo mejorar la meta fiscal de 2017”.

Además, resaltó que otro de sus objetivos es mejorar “la eficiencia, la equidad, los impactos distributivos” del gasto público y “bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar su producción exportable hacia el mundo en pocos años”.

“Queremos gastar bien, que los recursos lleguen a los que menos tienen y a los que más sufrieron el impacto de las medidas que hubo que tomar durante este año”, afirmó.

El funcionario designado dijo que buscará “empezar a mirar muy finito cómo estamos gastando”.

En otro orden, Dujovne estimó que el “impacto” del blanqueo de capitales “va a ser impresionante” para el país.

A su criterio, “el capital exteriorizado es como un iceberg que emerge. Con esos 100 mil millones de dólares de activos declarados, el país pasa a tener ahora un sistema financiero muchísimo más grande del que tenía”.

“Esto va a ser gradual, progresivo, pero va a ocurrir. Ese es el principal efecto del blanqueo”, enfatizó el economista, quien recordó que actualmente, la Argentina tiene “un 15% de depósitos en relación al PBI y puede generar préstamos por un volumen equivalente, mucho menos que países vecinos”

Con respecto a la inflación, Dujovne destacó que el gobierno logró bajarla “con tipo de cambio flotante y normalizando los precios de los servicios públicos”, por lo cual estimó que el año próximo se alcanzará la meta anual del 17%.

Sostuvo que el gobierno obtuvo “logros muy importantes” en busca de reducir la inflación durante el segundo semestre de 2016.

“Hoy tenemos una inflación de 1,5% mensual promedio, que anualizada da 19,6%, muy cerca de la meta del Banco Central para 2017, que es del 17%”, detalló.

Para Dujovne, el Poder Ejecutivo logró “bajar la inflación sin barrer la basura debajo de la alfombra”.

Por otra parte, destacó que la Argentina “mejoró notablemente su competitividad este año”.

Además, sostuvo que el tipo de cambio es hoy “15% más competitivo que en 2015”.

También señaló que las provincias deben ser “más austeras en lo fiscal y cuidar la situación social”.

Caputo: “No hay problemas con la sustentabilidad de la deuda”

El designado ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró ayer que “no hay problemas con la sustentabilidad de la deuda” y dejó abierta la posibilidad de “ir a los mercados en enero” para buscar el financiamiento que la Argentina necesitará en 2017.

“No hay ningún problema con la sustentabilidad de la deuda”, garantizó Caputo, quien señaló que “hoy la deuda que la argentina tiene con los privados y organismos internacionales es de 25 puntos de producto, un tercio de lo que tienen países vecinos como Brasil”.

En declaraciones formuladas en la Casa Rosada, el funcionario designado indicó que las necesidades de financiamiento para el año próximo de la Argentina son de “22.000 millones de dólares” y “otros 22.000 millones” en concepto de “refinanciamiento”.

Afirmó que “tal vez” se busque “ir a los mercados en enero”, aunque indicó que esa situación está en estudio.

En ese contexto, Caputo consideró un “error enorme realmente” afirmar que existe algún “peligro” en la sustentabilidad de la deuda pública.

Consideró que “para 2020”, la relación entre deuda y PIB “va a terminar aproximadamente en 33 o 34 por ciento”, lo que es “sustancialmente menor a cualquier otro país de América latina”.

El nuevo ministro señaló que la Argentina saldrá en enero a buscar crédito en el mercado y señaló que “la recomendación de los bancos es ir tal vez a los mercados en enero, estamos analizando las alternativas”.

“Mucho se habla del gradualismo, si seguimos financiando el déficit (con deuda) y es un error enorme, realmente”, planteó Caputo.

Explicó que “cuando hubo suba de tasas en Estados Unidos, la mayoría de los emergentes, incluido la Argentina, tuvo una sobrerreacción y nuestras tasas aumentaron más, pero hoy ya estamos en los mismos niveles (que antes de las elecciones estadounidenses) y creemos que esto lo vamos a poder capitalizar”, afirmó. Y se mostró confiado en que durante 2017 se podrá “seguir comprimiendo la sobretasa” que paga Argentina.

Caputo, considerado un actor clave del acuerdo alcanzado con los fondos buitre, rechazó las críticas de que hay un exceso de endeudamiento y sostuvo que es “un error enorme” considerar que “si seguimos financiando la reducción del déficit está en peligro la sustentabilidad de la deuda”. Además, destacó el aporte que harán los fondos del blanqueo para impulsar el mercado de capitales, algo que permitirá “conectar proyectos (de la economía real) con el capital”.

Ya no asesora más en el Senado

El designado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó ayer que renunció al cargo de asesor que tenía en el Senado luego de ser nombrado al frente de la cartera económica.

Días atrás se supo que Dujovne formaba parte de la planta transitoria del Senado desde 2012 como asesor del bloque de la UCR, lo que le valió críticas e ironías en las redes sociales.

“He tenido en el Senado un trabajo muy gratificante: asesorar al bloque radical y al senador Luis Naidenoff en particular por temas presupuestarios. He terminado ahora, que me incorporé al gobierno nacional”, expresó en conferencia de prensa.

En efecto, en la página web oficial del Senado Dujovne ya no figura entre los contratados en planta transitoria.

Además, durante la conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne aseguró que también cerró su consultora.

“No creo en los economistas que van a la función pública y dejan sus consultoras abiertas. Hay que ser y parecer”, afirmó el economista, al tiempo que indicó que también renunció al programa televisivo “Odisea Argentina”, que compartía con el periodista Carlos Pagni por la señal de cable del Grupo Clarín Todo Noticias.

Alivio a provincias

El gobierno otorgó ayer una refinanciación a tres años de deudas que siete provincias mantienen con el Estado Nacional por adelantos de fondos coparticipables recibidos durante 2016 que suman casi 8.700 millones de pesos. Por una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas –última firmada por Prat Gay– publicada en el Boletín Oficial, las provincias beneficiadas fueron Chubut (107,4 millones de pesos); Entre Ríos (1.086,5 millones); Jujuy (3.175,2 millones); Mendoza (980,8 millones); Neuquén (2.256,4 millones); Santa Cruz (637,6 millones) y Tierra del Fuego (441,4 millones). En total, son $ 8.685,6 millones, sobre un global de 16.323,6 millones otorgados a 16 provincias a lo largo de este año para que esos distritos puedan atender “dificultades financieras transitorias”.