El deseo de Armando Pérez

El presidente de la Comisión Normalizadora de AFA, Armando Pérez, señaló que espera que el acto en el cual se elegirá al presidente de la AFA “sea normal” y que se desarrolle con tranquilidad, a la vez que remarcó que trata de “no estar en la interna” de la elección.

“Esperemos que sea una elección normal y tranquila. Vamos a determinar con la junta electoral si se votará con papeles o a mano alzada y tendremos en cuenta lo errores de la última elección (culminó 38 a 38) para no volverlos a cometer”, reveló acerca del acto que se realizará el próximo 29 de marzo.

En diálogo con radio Mitre, Pérez además manifestó: “Trato de no estar en la interna de la presidencia futura, no estoy en la parte política, pero pienso que habrá otro candidato además de (Claudio) Tapia”.

En tanto, el funcionario indicó que “no hacemos las cosas con tiempo y no somos previsibles. Además la gente quiere que prestigiemos la altura que tienen los jugadores con una dirigencia que corresponda”.

Luego dijo que “no tiene sentido objetar lo que marcan Fifa y Conmebol” en el artículo 87 del nuevo estatuto, tal como lo votaron los dirigentes en asamblea para impedirle a esas federaciones que aprueben las candidaturas presidenciales.

“Los dirigentes tendrían que leer las nuevas reglamentaciones y deben saber que el presidente no es tan libre, tiene controles y hay comisiones de todo tipo. Además, los dirigentes tenemos que entender que llegamos a esta situación por nosotros mismos. No tiene sentido objetar lo que marcan Fifa y Conmebol”, aseveró.

Asimismo añadió: “Deberíamos ir parte por parte en el estatuto, no desconocer a Fifa y Conmebol, no estamos en condiciones de plantear esas cosas. No se cambió nada del estatuto aprobado por Fifa y Conmebol”.

Pérez dijo además que “el problema de fondo no es si vuelve o no el fútbol”, sino que los dirigentes “no son previsibles y están yendo a una velocidad de sonido” con diferentes temas institucionales.

“Necesitamos participar de la Libertadores y del Mundial, somos la asociación más importante de Fifa y en todo este apuro no nos damos cuenta de cada problema”, señaló tras la consulta acerca de una sanción que podría recibir la AFA al desconocer atribuciones del máximo organismo sobre el estatuto.