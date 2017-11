En plena crisis de 2001, Ingrid Beck se encontraba sin trabajo. El oficio más hermoso del mundo, como una vez definió Gabriel García Márquez al periodismo, no daba de comer en aquellos tiempos. La realidad de su tío Pepe era totalmente distinta. Vivía en China y era gerente de una multinacional. La idea de crear una revista que parodie a los medios hegemónicos rondaba en la cabeza de Beck y un grupo de colegas pero faltaba el financiamiento. Pepe volvió de China para que Barcelona salga a la calle.

Con los 5 mil pesos que su tío le prestó, Beck y sus colegas comenzaron a cambiar la historia del humor político en la Argentina. “Leíamos Clarín y nos reíamos. Nos pareció buena idea hacer una parodia de los medios hegemónicos”, dijo Beck a El Ciudadano. El nombre Barcelona surgió de la cantidad de argentinos que tras la crisis buscaban refugio en Europa, particularmente en la ciudad catalana, años después rendida a los pies del rosarino Lionel Messi.

Tras varias pruebas pilotos que coincidieron con la inestabilidad política post renuncia de Fernando de la Rúa, Barcelona salió a la calle el 16 de mayo de 2003, dos semanas después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. El primer número fue un éxito y su popularidad fue aumentando al ritmo de la masificación de internet y las redes sociales.

Convivió con los 12 años de kircherismo y ahora enfrenta una nueva etapa. “Ahora el desafío pasa por cómo parodiar a los medios cuando estos mismos son una parodia”, ironizó Beck.

Escribir en Barcelona requiere más ingenio que esfuerzo. Consultar fuentes, chequear información y desgravar entrevistas no forman parte del trabajo cotidiano de la decena de personas que actualmente conforman el staff. La ironía es una de las características de la revista y también de su directora: “Es lo que se hace actualmente en los medios, pero blanqueado”.

Un trabajo que se disfruta

Beck comenzó su carrera a los 18 años en una cooperativa formada por ex trabajadores de la revista Los Periodistas, que había cerrado sus puertas. Fue jefa de redacción de La Maga y La García. Actualmente trabaja en Radio Nacional y FM Con Vos. A Barcelona no la toma como un medio de vida. “Si no la pasaríamos bien no la haríamos, porque no alcanza para vivir”, dijo.

La revista generó distintas polémicas a lo largo de sus casi 15 años. Incomoda a los multimedios y también a los gobiernos. Sin embargo, su fundadora y directora negó que su equipo haya sido víctima de censuras o aprietes. “Nunca un funcionario llamó para cuestionarnos. Incluso recibíamos pauta oficial con el kirchnerismo y seguimos recibiéndola ahora”, aseguró.

Charla en los galpones

Beck y su compañera de Barcelona Paula Rodríguez brindarán este viernes a las 20 una charla con entrada libre y gratuita en el Galpón de las Juventudes. La propuesta incluye una conversación de humor ácido y político, música en vivo y arte joven. La charla está organizada por el periódico joven Clasep y la Dirección de Juventudes de la Municipalidad. El encuentro se iniciará con un set de los artistas Mat Spiaggi y Vico Destéfano para luego dar paso a la presentación de las editoras de la reconocida revista de periodismo satírico, quienes contestarán las preguntas del público presente.