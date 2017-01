El delantero Mauro Matos no puede salir del país ni manejar

El futbolista Mauro Matos, quien protagonizó un accidente de tránsito en agosto pasado en el que falleció un motociclista, deberá entregar su carnet de conducir y no podrá salir del país mientras dure el proceso. La orden fue emitida por el juez Héctor Núñez Cartelle, a pedido del fiscal Walter Jurado, que requirió la medida tras conocer por medios periodísticos que el jugador contaba con la posibilidad de jugar en Uruguay. Es que cuando la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) intentó notificar la realización de la audiencia en el domicilio que el jugador denunció, le informaron que desde diciembre Matos ya no residía en ese domicilio. Ante ello el fiscal requirió que el jugador fije nuevamente residencia, que se lo inhabilite provisoriamente para conducir y le prohíban salir del país. Planteo al que el magistrado accedió. Según el fiscal, la investigación penal preparatoria está finalizada y se encuentra en condiciones de acusar y llevar a Matos a juicio, aunque no descartó la posibilidad de una salida alternativa.

Matos llegó a la audiencia acompañado por su mujer, quien fue testigo presencial del hecho, y de su pequeño hijo de meses. Se sentó junto a su abogado Lisandro Araujo y al brindar sus datos, tras una interrupción de su defensor, sostuvo que su domicilio se ubicaba en Buenos Aires. Tras ello el fiscal Jurado esgrimió su pretensión. Dijo que según información periodística Matos estaría en tratativas de continuar su actividad laboral en el exterior, más precisamente en Uruguay, por lo que requirió la prohibición de salir del país.

A ello sumó que en agosto de 2016 fue imputado en la Fiscalía por homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió en Jorge Newbery y Donado donde la víctima, un motociclista de 24 años, perdió la vida. En ese momento el jugador dio un domicilio en Funes pero cuando la OGJ intentó notificarlo, le informaron que ya no habitaba el domicilio. Finalmente requirió la inhabilitación provisoria para conducir ya que culminó su investigación y está en condiciones de acusar al delantero. El fiscal sostuvo que hasta el momento no se acordó medida alternativa, aunque trascendidos sostienen que había un probation en negociación que finalmente el jugador no firmó.

Por su parte, Araujo sostuvo que las medidas requeridas por el juez son excesivas. Sostuvo que Matos es un trabajador y padre de familia. Afirmó que su residencia está en Capital Federal donde vive su familia y que su trabajo es dinámico. Sostuvo que en NOB está a préstamo hasta julio de 2017 y en San Lorenzo tiene contrato vigente hasta el 2018, por lo que su residencia en Rosario es temporal. Luego le dedicó un párrafo a la víctima, dijo que el motociclista fue imprudente, no llevaba casco, se trasladaba a alta velocidad y no contaba con carnet.

Sostuvo que este accidente de tránsito le cambió la vida a su defendido que actuó responsablemente, se quedó en el lugar y sufrió un trauma tras el accidente que lo llevó a una internación. Refirió que siempre estuvo a disposición de la autoridad y que si bien es cierto que no estaba en Funes, a las 24 horas estuvo a disposición de la Justicia.

Refirió que si sale del país es para trabajar. Se opuso rotundamente a la prohibición de conducir y sostuvo que su cliente no tiene antecedentes. Y concluyó que para cumplir con su trabajo necesita manejar.

Finalmente el juez Núñez Cartelle resolvió el caso. Explicó que Matos, al estar sometido a un proceso penal tiene obligaciones que cumplir ,entre ellas notificar la modificación de su domicilio. Sostuvo que hubo un incumplimiento y refirió que más allá de la acción del motociclista la culpa no se compensa. Cada uno tiene que responder por su culpa, refirió.

Sostuvo que la prohibición de conducir es un accesorio al proceso que el fiscal puede solicitar. Agregó que la acusación está en ciernes por lo que esta medida surge evidente, refirió. Sostuvo que la decisión tiene como fin tratar de que las personas cesen en situaciones de riesgo para él o para terceros. Y le aclaró que debe entregar el carnet de conductor ante la Fiscalía o la OGJ. Finalmente ordenó la prohibición de salir del país, sostuvo que en el caso de Uruguay existe una inviabilidad de extradición en materia de delitos culposos y sugirió la posibilidad de limitar estas restricciones con alguna salida alternativa al proceso que propone la norma.