El cubano Vicente Feliú y un homenaje a la canción

“Este es un país que me llega muy de cerca, me siento muy comprometido con Argentina”, dijo esta semana, en una entrevista con la agencia de noticias Télam, el reconocido trovador cubano Vicente Feliú, que en el marco de una gira por el país se presenta hoy en Rosario con un imperdible recorrido por las mejores canciones de su extensa carrera.

Fundador del movimiento Nueva Trova Cubana y coordinador de Canto de Todos, Vicente Feliú recorrió más de treinta países en cuarenta años, claramente convertido en un bastión de resistencia de la canción latinoamericana. “Este es un recorrido por mis canciones, y cuando me preguntan qué traigo de nuevo, les digo: «Canciones tan viejas que ni ustedes se acuerdan». Sucede que ya no compongo tanto, son canciones de otros momentos, y más que traer cosas nuevas es compartir; hacía dos años que no venía y han pasado muchas cosas, no sólo aquí sino también en Cuba y en todo el planeta y me encanta conversarlas con la gente”, expresó el músico.

“También hay una línea de mi trabajo que siempre me ha gustado, que tiene que ver con cantar canciones de otros, y sobre todo rescatar canciones de la Trova Cubana más tradicional, los boleros cubanos que son bellísimos; el show es un gran rescate de canciones”, agregó el artista nacido en La Habana en 1947.

“Yo soy de la idea de que hay canciones que hay que cantar siempre; hay que cantar, más allá de viejas o nuevas, las canciones de toda Latinoamérica, de eso se trata este recorrido, quizás con un cierre con «Canción con todos», entre tantas otras”, dijo el artista, que en esta gira nacional lo acompaña el rosarino Fernando Montalvano, entre otros artistas.

El trovador, que en su trayectoria compartió escenarios con numerosos cantantes, entre los cuales se cuentan sus compatriotas Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Liuba María Hevia, entre muchos otros argentinos, dijo finalmente acerca de su repertorio y de lo que pasa con las canciones propias: “Desde que tu hiciste una canción y se la cantaste a alguien, deja de ser tuya; las canciones son como los hijos, se van. Y si nadie se acuerda quién escribió esa canción a mí no me importa tanto, siempre y cuando la gente la cante, eso es lo más importante”.

El cubano Vicente Feliú se presenta este sábado, a partir de las 21.30, en El Aserradero, de Montevideo 1518.