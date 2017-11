El Cordón Industrial, trinchera de fútbol

“El que quiera ver fútbol gratis que vaya a Cuba”, había sentenciado el periodista Fernando Niembro. Quizá, no haya que viajar tan lejos. Lo cierto es que en las vecinas localidades de Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y Fray Luis Beltrán no sufrió ninguna alteración la liturgia futbolística. La operadora de cable e internet Televisora Color Capitán Bermúdez (TCCB) decidió habilitarle a todos sus clientes el codificado sin costo extra. Es que con tino de francotirador, el gobierno le puso fin al Fútbol para Todos después de las elecciones de octubre, a pesar de las promesas de Mauricio Macri de mantener de manera gratuita los partidos en caso de ser presidente. ¿Habrá sido para reactivar la alicaída economía de los bares, que el domingo pasado, después de casi una década, vivieron un ajetreo inusual con nada menos que el Superclásico argentino? ¿O será un guiño a los relatores radiales, cuyas gargantas sólo agitaban los oídos de los puristas de la amplitud modulada? Nadie lo sabe.

El Cordón Industrial se constituye como la última trinchera del Fútbol para Todos. Igual, la Superliga en el abono básico en esa operadora de cable tiene los días contados. “Será hasta el año que viene, cuando llegue el HD”, aclaró Mariela Cinalli, gerenta de Televisora Color Capitán Bermúdez. La operadora de cable del Cordón Industrial planea apostar a la televisión digital en los próximos meses, y mientras tanto mantendrá en la señal analógica los canales codificados que emiten el flamante torneo de fútbol argentino.

No faltaron las quejas de un sector de la clientela. La apertura de TNT Sports y Fox Sports Premium, en las señales 22 y 23, llegó acompañada de un aumento de 150 pesos en la cuota mensual. La empresa adujo que el aumento no se debe a la apertura del codificado, sino a una “reestructuración en la grilla”. Los que no miran fútbol pusieron el grito en el cielo. Por lo pronto, el incremento constituye la mitad del abono de 300 pesos extra que debe pagar cualquier usuario en cualquier parte del país para sentarse en el living de casa y fumarse el peloteo mientras aporta a las arcas del grupo Turner y Fox. Con el paso a la televisión digital en la Televisora del Gran Rosario, prevista para 2018, el usuario podrá optar por el paquete opcional de fútbol codificado. Claro que el costo superará los 150 pesos. Mientras tanto, frente al suntuoso LCD o al viejo televisor , enganchados o pagando la factura de 650 pesos, “la gente está contenta”, confió Cinalli.