El Concejo llega a la última sesión del año pero ya asoma otra más

El Concejo Municipal hará hoy la última de las dos sesiones de prórroga aprobadas antes de la finalización del período ordinario para tratar dos de los temas más rugosos: el Presupuesto 2017 y el pedido de autorización del Departamento Ejecutivo para endeudarse por 200 millones de dólares. Aunque hay otros temas de gran importancia que quedaron para último momento, como la extensión de contrato con al empresa Resicom para la deposición final de la basura de los rosarinos, y se suman otros polémicos, como el pedido de la Bolsa de Comercio para construir un edificio “verde” demoliendo otro de valor patrimonial, los dos primeros son los más febriles para la intendenta Mónica Fein; la presidenta del Concejo, Daniela León, y el interbloque oficialista del Palacio Vasallo.

Como ya es tradición, se anuncia un final de año difícil para el cuerpo legislativo. De hecho, los trascendidos indican que hoy puede no ser el último día en que el recinto esté ocupado por los ediles. Una de las especulaciones es qué pasará si no hay consenso mayoritario y no se logra aprobar la “ordenanza de las ordenanzas”, las cuentas públicas para el año entrante.

Versiones indican que se abren tres posibilidades para continuar: una, que el Concejo se autoconvoque para una nueva sesión, que transcurriría el jueves 29; otra, que la propia intendenta Fein llame a extraordinaria, o que el propio cuerpo apruebe una sesión más de prórroga, en todos los casos para el mismo día.

La última parecía ser ayer la más “potable” de las alternativas para el caso de una extensión; pero lo que parecía probable antes, e incluso más probable, es que los ediles continuaran sesionando mañana. Es que la titular del Legislativo habría hecho saber a todos los bloques su intención de no repetir el mismo escenario que en años anteriores, con ediles debatiendo de madrugada, agotados, temas de alta complejidad técnica como el Presupuesto, y menos otro como el endeudamiento, que todo indica que saldría, pero más condicionado de lo que llegó.

Si se repite el escenario, la sesión arrancaría bastante después de la medatarde y por lejos no estaría agotado el debate a la medianoche. Si es así, León impulsaría un cuarto intermedio, y la sesión continuaría mañana.

Con todo, el tema más peleado parece ser el endeudamiento. En el pedido de autorización, la jefa del Palacio de los Leones indicó que los fondos que pretende tomar tienen destinos específicos. Estos son la reconstrucción de los recorridos norte y sur de los troles –que hasta la década del 80 atendían la M y la H–; el canje de deuda de corto plazo por nueva deuda con plazos más laxos, y la capitalización del Banco Municipal para nuevas líneas de crédito para pymes.