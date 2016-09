“El club está en un momento difícil”

“Nos pusimos en un aprieto del que tenemos que salir nosotros poniendo la cara”, expresó Pedro Imhoff, capitán de Duendes, en diálogo con El Hincha.

El Verdinegro volvió a sonreír tras la victoria sobre Crai y ahora el próximo sábado recibirá a Estudiantes, equipo al que debe superar en primera medida y dentro de ese triunfo apoyar cuatro tries para sumar cinco puntos y después esperar otros resultados para meterse en semifinales del Torneo del Litoral.

En el comienzo de la charla el medio scrum verdinegro no esquivó el primer tema inevitable para reflexionar sobre el complicado presente que vive el club de Las Delicias.

“Es un momento difícil, tanto en lo rugbístico como en lo emocional; el club está pasando un momento difícil, pero Duendes es Duendes. La semana pasada vino el Aspirina (Pérez) a entrenarnos durante toda la semana desde primera hasta prereserva, pusimos todo y eso se sintió con Crai. Mis compañeros y los entrenadores me hacen más fácil la tarea de llevar la capitanía, es un alegría pero a seguir laburando”, dijo el medio scrum verdinegro.

La semana comenzó el lunes por la noche, pero Imhoff asegura que no será tranquila pese a haber ganado el fin de semana ante el elenco santafesino.

“No va a ser una semana tranquila porque tenemos que jugar con Estudiantes y ganar con cuatro tries, esto es así, nos queda esta semana para ver si seguimos una más, entonces esto es semana a semana, partido a partido, y al 200 por ciento los lunes, martes, jueves y sábados. Nos pusimos en un aprieto del que tenemos que salir nosotros poniendo la cara”, sentenció el menor de los hijos de José Luis Imhoff.

La charla viró para el lado del análisis sobre los rivales y Pedro otra vez no dudó en afirmar: “Crai es el mejor equipo del torneo, hace un buen tiempo que mantiene el mismo plantel, tiene buenos jugadores. Duendes es Duendes, y cuando está apretado aparece, estos jugadores sacaron algo que es increíble, sorprendieron a todos, hasta yo, porque en los papeles era un partido difícil, pero el equipo se entrenó muy bien, hubo una energía extra que la que nos da Nacho, gracias a todo ese conjunto de cosas pudimos cumplir con el objetivo de ganar y estar en carrera, igualmente no ganamos nada”.

Continuando con el análisis, pero ahora sobre el torneo, el número nueve aseveró: “Es el Litoral más parejo del último tiempo, Duendes peleando por su lugar entre los cuatro; Old Resian se metió muy bien; Gimnasia que entra y que sale… es un torneo lindo, hace mucho que no se daba… es lindo… (risas), la verdad que lindo para los periodistas y el público, para los jugadores es difícil, esto es un espectáculo y por eso se cobra una entrada, hay tribunas y la gente se tiene que divertir y eso se da teniendo un torneo más competitivo”.

En su segundo año como capitán del primer equipo de Duendes, Pedro ha madurado y no se achica ante la adversidad. “Me siento muy orgulloso de ser el capitán de este equipo, lo que digo siempre es que años anteriores era acompañar a Simón (Boffelli), a Maxi (Nannini), todos esos jugadores que llevan la bandera, y hacerse cargo de este equipo, no sólo porque hay un gran grupo de jugadores muy grandes que no sólo se ponen la camiseta sino que también se están poniendo la camiseta de hombres, en un momento difícil que tenemos que superar entre todos”.

Comentarios