El Clásico Rosarino no se mueve del sábado 9 de diciembre

La realización del Congreso de la Organización Mundial de Comercio en Capital Federal durante el segundo fin de semana de diciembre puso en riesgo la realización de la fecha 12 de la Superliga. Y amenazó con postergar el Clásico para el mes de enero, cuando se reanude el torneo.

No será así. Los organismos de seguridad de la provincia garantizaron jugar el cotejo que se disputará en el Gigante de Arroyito el sábado 9 de diciembre, y Agremiados no tiene objeciones que las vacaciones de los jugadores no sean de 30 días. Y los únicos partidos que se suspenderán son los tres que están programados para jugar en Buenos Aires: San Lorenzo-Atlético Tucumán, River-Unión y Vélez-Godoy Cruz.

“Nosotros garantizamos que se juegue el Clásico, el evento por el cual se puede suspender parte de la fecha se dará en Buenos Aires”, confirmó Diego Maio, coordinador de seguridad de espectáculos deportivos de la provincia.

El propio Maio anunció que insistirá en cambiar la fecha. “Sugerimos hace unos meses que se juegue el domingo, en el mismo horario de las 16. Y vamos a insistir con ese pedido”, remarcó.

La idea de jugar el domingo tiene que ver con las posibilidades de conflictos que se pueden generar el sábado por la noche con el resultado definido en boliches, bares y lugares masivos, algo que el domingo por la noche es menor en convocatoria.

La posibilidad de jugarlo el domingo está, ya que para ese día estaba programado el cotejo entre River y Unión (19.15), que no se va a jugar. Si bien el Clásico no podrá disputarse a esa hora, hay chances de mover Racing vs. Gimnasia que está programado para las 17. O bien pasar Colón vs. Talleres del domingo al sábado. Y así generar un hueco para Central-Newell’s.