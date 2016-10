El clásico: detalles en juego

El Clásico es un partido de detalles en el que absolutamente todo lo que sucede, adentro y afuera, tiene relevancia. Un encuentro que todos dicen siempre querer ganarlo, aunque en la cancha generalmente reina el miedo a no perderlo. Es que una derrota en el Clásico deja secuelas y abre heridas que no cicatrizan rápidamente. Y que incluso pueden condicionar la estabilidad que puede estar viviendo cualquiera de los dos.

Le podría pasar a Central si esta tarde pierde: la derrota mancharía todo lo bueno que viene haciendo Eduardo Coudet al frente del equipo y lo obligaría a ganarle a Boca por Copa Argentina. Así de crudo y, si se quiere, injusto. Porque el Chacho revitalizó al Canalla y lo reubicó en los primeros planos de la escena nacional e internacional.

Le viene pasando a Newell’s en este último tiempo, en el que las derrotas en los clásicos generaron un clima tan caliente que hubo que adelantar las elecciones para descomprimir. Y Diego Osella tiene ante sí la posibilidad de asegurar la aceptación de un hincha leproso que aún lo mira de reojo.

Los técnicos juegan su partido en el Clásico. Lo analizan desde hace más de una semana. Y han tomado determinaciones para poder quedarse con la victoria. ¿Quién festejará cuándo termine el partido?

Un plan alternativo (Por Enrique Genovar)

No muchas cosas se le puede recriminar al entrenador canalla desde que asumió. Pero una de ellas, importante por cierto, es lo que le ha costado superar planteos austeros de los rivales y más jugando en casa. Y da la sensación que este escenario se podría repetir hoy, por lo que viene mostrando Newell’s. Si Eduardo Coudet no tiene a mano un plan de juego alternativo le puede costar horrores superar al clásico rival.

Es por esto que el Chacho debe tener sí o sí un juego para aplicar y tener a mano si es que Newell’s lo sale a esperar.

A Central, esta clase de planteos le han costado mucho. Basta recordar los empates en fila del año pasado. Muchas veces fue por mérito del rival, pero otras tantas fue porque no supo cómo desbaratar esa idea por no tener un plan alternativo de juego para poder aplicar.

Central tiene una idea fija, presión alta, intensidad, pelota al piso y efectividad. Si la puede aplicar perfecto, pero si no…Es por esto que sí o sí el Chacho debe tener otra idea para poder llevar a cabo si es que el trámite del partido lo requiere, como todo hace prever.

Tiene “algo” para ganarlo (Por José Odisio)

Diez clásicos sin ganar es mucho. Más aún si se tiene en cuenta que la historia no marca tal diferencia. Y ni hablar de seis seguidos partidos sin gritar un gol ante el rival de siempre. Entonces, buscarle explicación a esta mala racha va más allá de lo futbolístico.

Hubo partidos con errores de planteo, otros donde las individualidades fallaron, en alguno faltó algo de suerte o fue figura el arquero rival. Y en otros, en especial en los últimos cruces, la mala racha se transformó en una mochila pesada que nadie pudo sobrellevar dentro del plantel rojinegro.

Pero las rachas están para cortarlas. Algún día debe suceder. Y este equipo que conduce Diego Osella tiene sustento para intentarlo. Tal vez no luce, a veces parece vulnerable, y para peor le falta Scocco. Pero tiene un aura, difícil de explicar, que le permite sacar adelante los partidos. Hay confianza de que la victoria de alguna manera llega. Y eso, de cara al Clásico, es el arma más importante.

Temas canallas

Ya tienen experiencia. Dentro de los once que hoy saldrán desde el arranque en el Clásico, hay seis jugadores que ya tienen experiencia enfrentando a Newell’s con la camiseta canalla. Ellos son Sebastián Sosa (1 partido jugado, 1 empate). Paulo Ferrari (14 PJ, 6 PG, 6 PE y 2 PP); Cristian Villagra (5 PJ, 3 PG y 3 PE); Gustavo Colman (2 PJ, 1 PG y 1 PE); José Luis Fernández (3 PJ, 2 PG y 1 PE); y Marco Ruben (10 PJ, 4 PG, 5 PE, 1 PP y 3 goles).

Van por el primero. Hoy Central tendrá desde el arranque a 5 jugadores que debutarán en el Clásico Rosarino. Ellos son Dylan Gissi, Hernán Menosse, Washington Camacho, Mauricio Martínez y Teófilo Gutiérrez. Mientras que desde el banco podrían tener su bautismo ante Newell’s, defendiendo la camiseta auriazul Jeremías Ledesma (atajó en la Copa Santa Fe para la reserva), Esteban Burgos, Pedro Ojeda y Fabián Bordagaray.

No va al banco. Finalmente el arquero Diego Rodríguez no fue convocado para el compromiso de hoy. Es que más allá de que la justicia ordinaria le dio el okey para que pueda desempeñar su trabajo en Central, ahora Independiente querría cambiar los términos económicos y es por esto que entre martes y miércoles retornarán las charlas. ¿Y si no llegan a un acuerdo? El arquero vuelve al Rojo, difícil que suceda pero puede ser.

La reserva, mañana. El Clásico de reserva se jugará mañana en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria a partir de las 15. Tal como viene sucediendo el encuentro entre los planteles alternativos no se disputará como preliminar.

Ni bono, ni plateas. La comisión directiva de Central recordó ayer a sus asociados, a través de un comunicado, que hoy no habrá ninguna posibilidad de adquirir los tickets obligatorios por el “Día del Club” ni comprar plateas; ya que ambos se agotaron. Tampoco habrá expendio de seguros para los menores porque las boleterías del estadio permanecerán cerradas. Por otro lado, las distintas subsedes canallas no abrirán sus puertas por seguridad.

Temas leprosos

Citados. Después del entrenamiento matutino en Bella Vista, el plantel rojinegro quedó concentrado en Ricardone. Diego Osella convocó 21 futbolistas. Además de los probables titulares fueron citados Ezequiel Unsain, Sebastián Domínguez (sufrió una distensión en el gemelo interno izquierdo y no estará a disposición), Leandro Vega, Víctor Figueroa, Jalil Elías, Mauricio Tevez, Eugenio Isnaldo, Mauro Matos e Ignacio Scocco.

Debutantes. Hay cinco jugadores que van a participar por primera vez del derby rosarino: Néstor Moiraghi (jugó cinco partidos ante Central, todos con Olimpo; una victoria, tres empates y una derrota), Facundo Quignón, Joel Amoroso (tiene un reparto y una caída frente al Canalla jugando para Olimpo), Leandro Vega, Eugenio Isnaldo (un empate con Defensa) y Mauro Matos (registra seis enfrentamientos ante Central; un festejo y una derrota con Arsenal, una victoria y dos igualdades con All Boys y un triunfo con San Lorenzo).

Ganadores. Apenas cuatro futbolistas de los concentrados ganaron al menos un clásico. Diego Mateo estuvo en el 4-1 del Clausura 1999 en el Parque Independencia, Maxi Rodríguez celebró en el 2-1 del Clausura 2001 en el Gigante, Sebastián Domínguez fue titular en el 1-0 en Arroyito del Apertura 2004 e Ignacio Scocco ganó dos: 1-0 en el Apertura 2004 y 2-1 en el Apertura 2005.

Goleadores. Cuatro jugadores leprosos le marcaron un gol a Central. Mauro Formica anotó en el empate 1-1 en el Gigante de Arroyito por el Clausura 2009, Maxi Rodríguez marcó en la derrota por 1-2 también en Arroyito por el Inicial 2013, Eugenio Isnaldo anotó para Defensa en el 3-3 ante el Canalla el año pasado y Mauro Matos hizo uno en el 1-1 por el partido de ida de la Promoción 2010 en Floresta jugando para All Boys.

Expulsados. Tres futbolistas vieron la roja ante el Canalla. Néstor Moiraghi fue expulsado jugando para Olimpo en la derrota por 3-1 del año pasado, Franco Escobar fue en la caída por 2-0 en el Gigante en la segunda fecha del torneo pasado e Ignacio Scocco vio la roja en la derrota por 2-0 del Primera División 2014.