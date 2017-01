El cine nacional dará batalla en el 2017

Faltan apenas dos días para la primera renovación de la cartelera de cines de 2017. Ante esto, El Ciudadano hizo un relevamiento y adelanta en esta nota alguno de los títulos nacionales más esperados que ya tienen fecha de estreno confirmada en el país y verán la luz en el presente año. 2016 fue un período en el que descendió el porcentaje de espectadores que asistió a ver cine nacional en relación a 2015. No obstante, se estrenaron unos ciento setenta films argentinos cuatro de los cuales figuraron entre los veinte más vistos en el país, sumando una cosecha anual de poco más de 7 millones de tickets cortados. El flamante 2017 parece no querer quedar atrás de esa marca inaugurando enero con títulos que apuestan por ganar la taquilla desde el principio.

Enero

Este jueves la temporada comenzará con Terror 5, ópera prima de Sebastián y Federico Rotstein que tuvo su paso por el Festival Internacional de Mar del Plata; y Kékszakállú de Gastón Solnicki ganadora del premio Fipresci. También durante enero, el 19, verá la luz el primero de los tanques nacionales: Nieve Negra de Martín Hodara con Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonzi. Se trata de un thriller ambientado en los Pirineos catalanes, con Darín interpretando a un personaje oscuro y siniestro. Ese mismo jueves llegará Ley Primera (La leyenda del Gran Chaman), demorada película de Diego Rafecas, con un elenco que incluye figuras como Pierce Brosnan, Armand Assante y Cristina Banegas. El film abordará los conflictos sobre la legitimidad de las tierras fiscales ocupadas por aborígenes. Antes de despedir enero se verá La valija de Benavídez, (el 26). Se trata de una nueva experiencia del género fantástico de Laura Casabé con actuaciones de Guillermo Pfening, Jorge Marrale y Norma Aleandro.

Febrero

El jueves 2 llegará La idea de un lago de Milagros Mumenthaler; Cuatreros de Albertina Carri; y Decime qué se siente. La venganza, coproducción argentino brasileña de Fernando Frahia con Adrián Navarro, Felipe Rocha, Ana Pauls y Daniel Furlan. Una semana más tarde se estrenará la coproducción con Chile Neruda, de Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Gael García Bernal; y Vigilia, de Julieta Ledesma, con Osmar Núñez y Pablo Ríos. El estreno del drama sentimental El faro de las orcas, otro de los títulos muy esperados, se verá el 23, y tiene a Joaquín Furriel y Maribel Verdú en los roles principales bajo la dirección de Gerardo Olivares. También en el segundo mes del año se conocerá Alanís, de Anahí Berneri, con Sofía Gala; Hipersomnia de Gabriel Grieco, con Peter Lanzani y Gerardo Romano; El candidato, de Daniel Hendler, con Diego de Paula y Ana Katz; y la coproducción con Brasil, Por la ventana, de Caroline Leone.

Marzo

El 9 llegará Maracaibo, un thriller dramático de Miguel Ángel Rocca, con Jorge Marrale, Mercedes Morán, Nicolás Francella y Luis Machín. Una semana más tarde, en vísperas de Semana Santa, se verá otro de los tanques del año: Casi leyendas, de Gabriel Nesci, con actuaciones de Santiago Segura, Diego Peretti, Diego Torres y Florencia Bertotti. Para el 23 se anunció el estreno de El otro hermano, regreso al cine Israel Adrián Caetano con una película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler; y de No te olvides de mí, ópera prima de Fernanda Ramondo, también con Sbaraglia. Finalmente, el último jueves de marzo se verá El peso de la ley, debut tras las cámaras del actor Fernán Mirás, con Paola Barrientos, María Onetto y Darío Grandinetti.

Abril

El 6 de abril se verá Los que aman odian de Alejandro Maci con Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Se trata de un film de época basado en el libro homónimo de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo.

Mayo

Otra de las películas que tiene todo para transformarse en éxito de público es Los padecientes, film de Nicolás Tuozzo y actuaciones de Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña que llegará a la pantalla grande el jueves 4. Se trata de una adaptación de la novela de Gabriel Rolón.

Junio

La mitad del año comenzará a ser fuerte en materia de estrenos de cine. El jueves 8 llegará la esperada película Las grietas de Jara de Nicolás Gil Lavedra, con Joaquín Furriel y Oscar Martínez. Se trata de una adaptación del best seller de Claudia Piñeiro.

Julio

En las vísperas de las vacaciones de invierno, el 6, llegará a los cines Mamá se fue de viaje, la nueva comedia de Ariel Winograd en la que Diego Peretti vuelve a protagonizar junto a Carla Peterson. Mientras que, uno de los títulos que más se esperan en el año, la superproducción Solo se vive una vez de Federico Cueva, con Peter Lanzani, Santiago Segura y Gerard Depardieu. Se estrenará el jueves 27.

Agosto

El 17 llegará La cordillera de Santiago Mitre, con Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, la española Elena Anaya y Christian Slater. Un thriller con Darín como el presidente del país, que vive un drama político en plena cumbre de presidentes en Chile.

Septiembre

En el noveno mes del año podrán verse también El último traje de Pablo Solarz (el 7), con Miguel Ángel Solá, Martín Piroyansky y Natalia Verbeke. Ese día también estrenará Una especie de familia de Diego Lerman con Daniel Aráoz. El 21 llegará Numb. At The Edge Of The End, debut en ficción de Rodrigo Vila, con Harvey Keitel, Liz Solari, Fernán Mirás y Rafael Spregelburd.

Octubre

El 19 será el día de Condorito de Eduardo Schuldt y Alex Orrelle. El film de animación coproducido con México y distribuido por Fox que se posa sobre el pajarraco más querido de Pelotillehue

Sin fecha anunciada

Otras películas parecen factibles de llegar a las pantallas este año aunque no tienen aún fecha de estreno. Entre las más esperadas aparecen: El Pampero, segunda película de Matías Lucchesi, con la actuación de Julio Chávez; Nadie nos mira de Julia Solomonoff , con Elena Roger y Guillermo Pfening; Los últimos, ópera prima de Nicolás Puenzo, con Germán Palacios, Peter Lanzani y Juana Burga; La Flor, esperado film de doce horas de duración de Mariano Llinás; Ojalá vivas tiempos interesantes de Santiago Van Dam con Emilia Attias, Benjamín Rojas y Ezequiel Tronconi; Vaimbora de Juan Sasiaín; y Pinamar de Federico Godfrid, con Juan Grandinetti y Agustín Pardella.