El chofer amable y servicial que se radicalizó por internet

El hombre que atropelló con una camioneta a ciclistas y peatones en Nueva York el 31 de octubre pasado fue acusado de ocho asesinatos, entre ellos de cinco argentinos, y 12 casos de intento de asesinato, y podría ser condenado a la pena de muerte, informó un tribunal de Nueva York. Al atacante, Sayfullo Saipov, de 29 años, se le imputan también apoyo al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y destrucción de un vehículo. El fiscal prometió un veredicto “rápido, severo y resuelto”, y concluyó en que el autor del hecho actuó impulsado por “odio y una ideología retorcida”. En caso de ser condenado, Saipov puede enfrentarse a la pena capital o a cadena perpetua. Donald Trump, había pedido en un mensaje en Twitter la pena de muerte para el atacante de origen uzbeko que mató a ocho personas, entre ellas cinco rosarinos, y dejando heridas a otras 11 tras atropellar con una camioneta a varios ciclistas y peatones en Manhattan. El atentado fue reivindicado por el EI. Saipov resultó herido por la policía y arrestado y hasta hoy permanece en prisión. Según señalaron las autoridades, el uzbeko salió del vehículo con el que perpetró el atentado gritando “Alá es grande” en árabe y supuestamente quería llevar la bandera del EI, pero desistió para no llamar la atención. Uno de los teléfonos móviles incautado a Saipov contenía videos distribuidos por el EI, así como imágenes, muchas de las cuales parecían ser propaganda de ese grupo terrorista.

El atacante

Sayfullo Saipov tiene 29 años; llegó a Estados Unidos desde la lejana Uzbekistán invitado por un conocido oriundo de su mismo país, que trabajaba conduciendo taxis para distintas empresas. Su amigo residía en Summit, Ohio y allí fue que desembarcó Saipov. Paró en la casa de su amigo durante un tiempo esperando ser acreedor de una Green Card, la tarjeta que otorga derecho de residencia legal, otorgada mediante sorteo por el gobierno estadounidense. Por lo que se conoce hasta el momento, Saipov portaba una licencia de conducir de Florida y la dirección que figuraba en sus documentos era de un complejo residencial en la ciudad de Tampa. Se supo luego que el joven uzbeko se trasladó por distintos estados en más de una oportunidad. Que era callado pero simpático y que siempre estaba dispuesto a ayudar cuando se lo requería.

La profesión

Al principio de su estadía, Saipov fue chofer de camionetas comerciales y participó de distintos emprendimientos con gente de la comunidad musulmana y de su país en Ohio. Para el primero de sus emprendimientos, al que llamó Sayf Motors Inc., usó la dirección del amigo. Para el segundo, que tuvo el nombre de fantasía Bright Auto LLC, usó una dirección cerca de Cleveland. El valerse de distintos domicilios puede deberse a que no es fácil obtener permisos de residencia en Estados Unidos si no se tiene la Green Card, aunque los investigadores pertenecientes a las agencias estatales no lo creen así y eligen suponer que ya tempranamente en los planes de Saipov estaba la posibilidad de cometer un atentado, y no le convenía dejar datos fehacientes por si las cosas se ponían mal previamente o después del hecho. Cuando las autoridades relevaron el itinerario de Saipov, la compañía de taxis Uber informó que Saipov trabajó allí y pasó su revisión de antecedentes sin inconvenientes. Que los clientes habían elogiado su predisposición y su servicio y que en casos de urgencias o de traslados delicados, ayudaba como mejor podía. Había manejado para el servicio durante seis meses y alcanzó a hacer cerca de 1400 viajes.

Radicalización en ascenso

Luego del atentado no pudieron encontrarse cuentas de Saipov en redes sociales, pero sí se halló una libreta de matrimonio expedida en el mencionado condado de Summit. El documento determina que Sayfullo Saipov se casó con una mujer llamada Nozima Odilova, y que ambos tienen la misma dirección que aparece como base de la compañía Bright Auto LLC. Según las investigaciones, Saipov se había distanciado de su esposa sin llegar a una separación total. Una mujer que conocía al atacante, llamada Dilnoza Abdusamatova, dijo que al principio Saipov había hecho viajar a parte de su familia y residió con ellos en Cincinnati y fue integrándose a la comunidad de su país. Luego surgieron otros testimonios de uzbekos residentes en Estados Unidos, como el de Mirrakhmat Muminov, un activista y bloguero uzbeko, quien señaló que Saipov estaba casado y tenía tres hijos, y que su carácter cambió poco a poco y fue convirtiéndose en una persona agresiva después de radicalizarse por internet, hace alrededor de cinco años atrás. Ellos se conocían desde que Saipov había arribado a Ohio y habían compartido varias salidas e, incluso, críticas a la violencia.

El terrorista que no lo parecía

Los testimonios indican que Saipov no tenía muchos estudios ni conocimiento del Corán antes de llegar a Estados Unidos. Al principio era una persona atenta y servicial, luego se deprimió, se separó de su comunidad y su resentimiento y enojo aumentaron al no encontrar trabajo como conductor”, dijo Muminov. También que por sus puntos de vista cada vez más radicales, Saipov discutía con frecuencia con otros uzbekos. “Como ya no conversaba con su comunidad, terminó trasladándose a Florida”, dijo Muminov. Las personas procedentes de Uzbekistán alcanzan las 70 mil y la mayoría vive en Nueva York, aunque hay grupos más pequeños en Florida, mayoritariamente en Orlando, en Chicago y, desde ya, en varias localidades de Ohio. Kobiljon Matkarov, un uzbeko que conoció a Saipov en Florida, dijo que cuando ocurrieron los hechos fatales, el atacante estaba trabajando como conductor de la empresa Uber en el área de Nueva Jersey. “Era una buena persona cuando lo conocí. Parecía muy feliz y todo el tiempo estaba contento y hablaba como si todo estuviera bien. No parecía un terrorista”, dijo Matkarov. Luego el mismo hombre afirmó que de a poco, el carácter de su compatriota se fue tornando taciturno y sólo se entusiasmaba cuando defendía la postura de ciertos grupos radicalizados que resistían la invasión de las potencias extranjeras y actuaban en nombre de Alá y que él no podía seguir viviendo en el país que era el mayor enemigo de su gente.