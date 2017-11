El Chocho mantiene una duda: Figueroa o Tevez

Juan Manuel Llop recién definirá este miércoles el equipo que el viernes a las 21.30 recibirá a Belgrano en el Coloso. Y ayer tuvo una buena noticia ya que Víctor Figueroa trabajó con normalidad y el dolor en la rodilla derecha parece haber quedado atrás.

El entrenador dispuso un trabajo táctico en Bella Vista y paró un equipo con dos cambios: Juan Ignacio Sills por el lesionado Nery Leyes y Milton Valenzuela por el suspendido Leonel Ferroni.

De todas maneras, el DT aún no definió el equipo y ayer probó a Mauricio Tevez por Figueroa, opción que tiene en mente si el ex Godoy Cruz no llega en óptimas condiciones.

Si bien Tevez jugó poco y nada este año, ya que apenas estuvo en cancha 4 partidos ingresando desde el banco, el técnico confía en su potencial y no tendrá problemas si debe darle titularidad, a pesar de la resistencia que puede encontrar en el hincha.

Un detalle a tener en cuenta es que el viernes estarán en el Coloso algunos emisarios del fútbol portugués con la idea de observar a Tevez. Y si es titular podrá mostrarse. Hace algunas semanas estuvieron enviados del Columbus Crew para ver a Valenzuela y el DT lo puso en el banco, por lo que no hay razón para pensar que la posible inclusión de Tevez tenga que ver con esta posibilidad de transferencia.

Está claro que Llop no juega para la tribuna, ya que el viernes pondrá como titular a Juan Ignacio Sills, otro jugador muy cuestionado por el público, que en el último cotejo de local ante Chacarita, cuando ingresó con el partido a favor 2-0, fue reprobado por los hinchas.

Uno que sigue entre algodones es Enzo Cabrera. El juvenil delantero entrenó diferenciado por una molestia en el tobillo izquierdo y es duda para estar en el banco ante el Pirata.

No hay dudas que el hecho de no haber realizado la pretemporada con la primera, sumado a la exigencia física de jugar en un nivel superioral que lo venía haciendo afectó al juvenil delantero oriundo de Casilda, que apenas cumplió 18 años.

El pito

Pedro Argañaraz fue designado como árbitro para el cotejo del viernes a las 21.30 ante Belgrano. Estará secundado por los asistentes Norberto Moyano y Facundo Rosetti. Cabe aclarar que el partido de reserva se jugará como preliminar en el Coloso a partir de las 19.

Muestra la mercadería

Newell’s necesita vender, eso está a la vista. Y las urgencias financieras lo obligan a poner en vidriera al plantel como si estuviera en una oferta de fin de temporada.

Por eso no sorprendió que ayer estuvieran en Bella Vista integrantes del Columbus Crew, quienes llegaron acompañados de Fabián Basualdo, representante de Milton Valenzuela. Y recorrieron el predio con Eduardo Bermúdez y Juan José Concina, conocieron personalmente al lateral leproso, para luego almorzar y charlar de una posible contraoferta por Milton Valenzuela.

El equipo que milita en la MLS ofertó hace algunos días 400 mil dólares por el 60 por ciento del pase del defensor. Pero la dirigencia leprosa consideró que el número era insuficiente y rechazó la propuesta de compra.

De todas maneras, la idea de Basualdo es convencer a Columbus de hacer una oferta superior, ya que considera que el mercado estadounidense puede ser una plaza ideal para el desarrollo del jugador. Y como Newell’s necesita la plata, con estirarse un poco más, los norteamericanos podrían llevarse a Valenzuela.

¿Hay otras ofertas? Oficialmente no, pero Racing ya conversó informalmente con la dirigencia leprosa y le anunció que harán un intento por llevarse al defensor en este receso. La lesión de Leandro Grimi complicó a Diego Cocca y el DT apuntó una vez más a Valenzuela, como en el receso pasado, donde al final Newell’s no lo vendió.

También está la posibilidad de vender el derecho de compara del lateral a Atlanta United, operación que está en el escritorio del juez Fabián Bellizia en revisión. En este caso, el futbolista se quedaría en el Parque y la Lepra recibiría un importe (200 mil dólares más o menos) como derecho de compra a futuro a favor del club que dirige Gerardo Martino.

Pero esta negociación, que también incluye la venta de Franco Escobar (500 mil dólares) y el derecho de compra de Mauricio Tevez y Brian Gambarte (serían otros 300 mil dólares), no está aprobada aún por el juez Bellizia.