El chiste de la transparencia: inhabilitaron a Del Sel y a intendente PRO por fondos de campaña sin rendir

La Justicia federal sancionó con inhabilitación por seis meses para ejercer cargos públicos y partidarios al ex candidato a diputado nacional y ex presidente del PRO en la provincia Miguel Torres del Sel. Lo mismo para el intendente de Funes. En ambos casos, por el deficitario balance de los gastos de campaña presentado en 2012 y que lleva sus firmas.

El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez inhabilitó al cómico –ya no juega en política sino en el escenario– y a quienes hace cinco años eran tesoreros del PRO: Norberto Principato y el hoy intendente de Funes, Diego León Barreto. No podrán ejercer “sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos”. Es porque la rendición de cuentas sobre los gastos proselitistas de 2012 que firmó el trío –que no es Midachi– “impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña” de 2012. En los comicios de ese año, Torres del Sel resultó electo diputado nacional. Después, el presidente Mauricio Macri lo designó embajador en Panamá, y cedió la banca al también santafesino Luciano Laspina, ahora una espada de peso de Cambiemos en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El juez Rodríguez argumenta en su fallo que el partido “no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco Nación, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas”. En ese balance –sigue–, faltan la “acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña”.

Había posibilidad de cubrir esos agujeros informativos, pero no no se hizo. El magistrado federal agrega que los tres referentes del PRO nunca subsanaron las observaciones que le formuló la Cámara Nacional Electoral. Omitieron adjuntar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos de 2011 por 50.985,65 pesos, otras contribuciones públicas para boletas de diputados (en la elección general) por 213.441,12 pesos, por diferencia de Campaña Diputados Primaria de 5.188,88 pesos y un listado de aportes privados de 5.004 pesos.

La sanción para Del Sel es casi abstracta, porque abandonó el juego político para retomar el escénico. Con Barreto es diferente: comanda el municipio de Funes. El juez solicitó que la causa se envíe al Concejo Municipal de la ciudad vecina. No obstante, el intendente adelantó que apeló la decisión judicial, por lo que la inhabilitación queda en suspenso.

La decisión judicial se apoya en el artículo 63 inciso b de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. Ese apartado indica que “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años” cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Un antecedente de aplicación de este criterio es la resolución de la jueza federal de Neuquén Carolina Pandolfi, quien inhabilitó por dos años al ex gobernador del distrito patagónico Jorge Sobisch. En ese caso, la sentencia fue revocada por incumplimiento de garantías procesales.