El Chelito Delgado va por la reducción

El presente de César Delgado podría comenzar a cambiar en la jornada de este lunes. Es que el delantero irá hoy a declarar ante autoridades del TAS y de la Conmebol sobre la suspensión que pesa sobre él hasta el próximo mes de agosto. El Chelito, junto a su abogado Gastón Público, irá con el objetivo de que la sanción sea reducida y así poder jugar.

La audiencia se llevará a cabo en el hotel Sheraton de Capital Federal.

Según lo que averiguó este diario, el dictamen de las autoridades que recibirán a Delgado no será inmediato y el mismo estaría como máximo antes de finales del mes próximo.

¿Qué es el TAS? Son las siglas de Tribunal de Arbitraje Deportivo, un órgano de arbitraje que dirime disputas en torno al deporte. La sede principal de este tribunal está en Lausana (Suiza) y existen cortes en Nueva York y Sydney. A este tribunal llegó el caso del Chelito tras apelar la sanción que le dio la Conmebol por un año.

El Chelito recibió una inyección intramuscular de Oxa B 12 (betametasona) a raíz de una lumbociatalgia en la previa del juego ante River de Montevideo en la edición pasada de la Copa Libertadores de América. El tratamiento quedó especificado en la planilla del partido por parte del médico del plantel Marcos Diez. Y es probable que el propio Diez viaje a Buenos Aires para acompañar al futbolista. Aunque se sumaría más tarde, ya que el médico estará presente en el inicio de la práctica del plantel.

El jugador canalla hoy está en plena recuperación de una lesión muscular. Y le dijo a este diario en nota publicada el 8 enero pasado que si no le reducen la sanción va a pensar si continúa su carrera o no.

Por otro lado, los directivos auriazules aguardarán cuál es el dictamen del TAS ya que si ratifica la suspensión de un año buscarán rescindirle el contrato.

El futuro de Chelito Delgado comienza a definirse a partir de las 9.30. ¿Qué pasará? Dependerá del dictamen al que arribarán los emisarios del TAS luego de escuchar al futbolista y a algunos testigos que concurrirán a la audiencia.

Comienza la semana con las incógnitas de Pinola y Carrizo

El plantel de Rosario Central comenzará este lunes lo que puede ser la última semana de trabajo (NdR: Futbolistas Argentinos Agremiados comunicó que están de paro) antes del reinicio del torneo argentino.

Los jugadores, que gozaron del fin de semana libre, fueron citados en el predio de Arroyo Seco y allí iniciaran los días previos a lo que será la primera presentación oficial de este año prevista para el viernes a las 19 ante Godoy Cruz, en el Gigante de Arroyito, salvo que Agremiados confirme la medida de fuerza.

Y a partir de hoy el entrenador Paolo Montero comenzará a delinear el once que tiene pensado para recibir al Tomba, aunque tendrá que esperar la evolución de algunos de los futbolistas que vienen entrenando de manera diferenciada y que son titulares. Entre estos aparecen Cristian Villagra, José Luis Fernández y Gustavo Colman. Aunque ninguno de los tres, en principio, correría riesgo de no estar a la orden del técnico para el juego del viernes.

Aunque lo primordial pasa por saber si Javier Pinola y Federico Carrizo serán o no de la partida. El defensor reapareció en el amistoso ante Vélez que se jugó hace dos sábados atrás y fue titular. Y en el ensayo formal de fútbol del último viernes estuvo nuevamente dentro de los once. Más allá de esto, lo que acrecentó la duda es que el entrenador declaró que la dupla de zagueros centrales para enfrentar el Tomba la conformarán Mauricio Martínez y José Luis Leguizamón; pero en los dos últimos ensayos formales de fútbol no los puso ni siquiera un minuto juntos.

En cuanto a Pachi, recién entrenó junto a sus compañeros el viernes y asoma como muy probable la posibilidad de que juegue desde el arranque. Y de ser así habrá que esperar para ver dónde lo ubicará el DT: a la derecha o como doble cinco. Si juega más cerca de la banda el que saldrá será Paulo Ferrari y si lo hace en el medio el que dejará el once será Gustavo Colman. El resto del equipo son los que jugaron los encuentros de pretemporada.

El probable equipo para recibir a Godoy Cruz es el siguiente: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Martínez o Pinola, Leguizamón, Cristian Villagra; Carrizo o Ferrari, Damián Musto, Colman o Carrizo, Fernández; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben.

Además de estos jugadores, los que tienen chances de integrar la primera convocatoria de Montero son: Ledesma, Alfani, Camacho, Bordagaray y Herrera.

“Estoy preparado para cualquier situación”

“Estamos ansiosos para que arranque el torneo porque venimos entrenando desde el 5 de enero; por suerte parece que ya empieza y estamos de la mejor manera”, dijo Mauricio Martínez, y dejó una frase que repite cada uno de sus compañeros de plantel. Es que, a casi dos meses de haber comenzado con la pretemporada, no hay futbolistas que no desesperen por el reinicio del torneo.

Pero, en el caso de Martínez, la ansiedad tiene un plus. Es que el volante tendría la chance de ser titular el viernes que viene ante Godoy Cruz. Al menos, eso es lo que insinuó Paolo Montero. Aunque el ex Unión tendría que jugar como marcador central, y no como mediocampista, su posición habitual.

—¿Te imaginábas que podías tener la chance de arrancar jugando de zaguero?

—La verdad que no me lo esperaba. Pero estoy preparado para cualquier situación o circunstancia que el técnico quiera. Hice una buena pretemporada, a la par de mis compañeros. Estoy tranquilo y ansioso.

—Has jugado en esa posición en tu paso por Unión. ¿Ensayaste bastante ahí en esta etapa o puede faltar un poco?

—No, obviamente que no fue lo suficiente como para arrancar, pero conozco el puesto. Sé que faltan muchas cosas, soy todavía un pibe al que le falta experiencia, y eso lo vas ganando partido tras partido. Si me toca jugar al lado de Javi (Pinola) o el paragua (Leguizamón), son jugadores que ya lo conocen bien al puesto y tienen experiencia.

—¿Juega la intriga de no saber si arrancás de zaguero o volante? ¿O ya te confirmó el técnico que vas a empezar en un puesto determinado?

—No, todavía no pude hablar con el técnico sobre el tema. Lo importante es que estoy bien y preparado para hacerlo dónde me toque. Trabajé de la mejor manera toda la pretemporada para poder hacerlo.

—¿Qué diferencias encontrás en jugar de marcador central respecto de hacerlo como volante central?

—De marcador central tenés todo el panorama de toda la cancha. A partir de ahí mirás todos los movimientos que hacen tus compañeros, y sabés si tenés a algún jugador para habilitar de frente, o tirar un pelotazo. Tenemos jugadores de jerarquía que en esa posición pueden andar bien.