El Che está en la memoria

Cuando Paco Ignacio Taibo II, uno de los biógrafos más importante de Ernesto Che Guevara, llegó a Rosario por primera vez se sorprendió. De pie, frente al edificio de Entre Ríos y Urquiza miró una y otra vez la construcción. Era la más antigua de la cuadra. Tenía sólo un pequeño cartel puesto años atrás que marcaba el lugar de nacimiento del rosarino. Taibo trató de adivinar qué ventana fue la primera que dejó entrar la luz en los primeros días del Che. No pudo. La ausencia de indicaciones sobre el lugar donde nació el personaje más famoso de Rosario, hizo que durante mucho tiempo el quiosquero de la cuadra era quien explicaba a dónde quedaba a los turistas.

Paco Taibo siempre pensó en que vendría, se pararía, se sacaría la foto. Y nada más. “Siempre supe que el hecho de nacer en Rosario no lo marcó ni para bien ni para mal”, dijo el biógrafo. Pero algo lo sorprendió: No hay museo. Existe una plaza a la que llaman la plaza del Che, pero es la de la Cooperación; un parque en el que se levantó una estatua del Che, pero lleva el nombre de parque Irigoyen. En el cierre de su extensa biografía sobre Guevara, Paco Taibo escribió algo que hoy tiene más vigencia que nunca: “Y qué bueno que la memoria se deposite en lugares básicamente irreverentes, donde la memoria no se corporativiza en tazas, en vasos, en remeras. La memoria es esa materia terca que viaja a través de los tiempos, construida por información, sensaciones, percepciones. Y esa memoria, la memoria de un personaje irreverente, es el tiempo de un personaje que se burla también de sí mismo”. Pese a no tener ni museos, ni una calle, ni un parque con su nombre, la estatua del Che molesta. A sólo siete años de ser inaugurada, una fundación junta firmas para demolerla. En una cruzada vía Internet la Fundación Bases quiere quitarla del parque como si se pudiera borrar de la memoria al Che Guevara.

Desde adentro

Hace siete años las puertas de la casa donde nació el Che se abrieron por primera vez para algunos periodistas, incluido El Ciudadano. Peleando por reconstruir cómo se ubicaban los muebles, un hombre de 82 años, señaló una foto y dijo: “Este soy yo”. Calica Ferrer, el amigo del Che, compartió recuerdos dentro de la casa natal del Che. Había que mirar a Calica y seguirle los pasos mientras caminaba por su memoria, donde Guevara siempre habitó. Calica dijo horas antes de la inauguración de la estatua en el Yrigoyen que era hora de reivindicar al Che como prócer. “Acá se lo ninguneó. Se lo presentó como un demonio. Claro que estábamos en el proceso y después en el post proceso. Y ahora, que se vive una verdadera democracia, se empiezan a cosechar frutos”, dijo Calica.

Para Calica los jóvenes de todo el mundo siguen la figura del rosarino porque es un personaje muy especial. “Murió y dio su vida por los ideales y no son muchos lo que pueden vanagloriarse de eso. Y por haber sido así. Está en las remeras, los tatuajes, en el cuerpo de Maradona”, explicó Ferrer.

Más allá del bronce

El Che es más que monumentos, más que remeras y canciones. Después de conocido el pedido de la fundación por quitar la estatua desde la Multisectorial en Solidaridad con Cuba, Néstor “Champa” Gallotti dijo: “Tratan de destruir la memoria histórica, con falsos datos sobre la revolución cubana. Hay que preguntarse a partir de la Revolución francesa cuántos muertos tienen en el mundo el capitalismo”. También contó que la fundación es sostenida por una organización de Estados Unidos que busca desestabilizar gobiernos Latinoamericanos.

Con las mismas armas un grupo de personas crearon un petitorio hacia la Municipalidad de Rosario para evitar que remuevan la estatua. Lo hicieron a través de la página change.org y ya tiene más de 5 mil adherentes.

Gallotti insistió que a pesar de la iniciativa los preparativos para los actos de octubre, cuando se celebra la muerte del Che, siguen en pie. “Lo vamos a festejar con alegría, con la misma alegría que generó él en los poetas, en los músicos, en todos los artistas que se inspiraron y vamos a celebrar su paso a la inmortalidad”, explicó Gallotti. Los homenajes por la muerte del Che fueron votados en el Concejo Municipal por mayoría. La ordenanza representa a la mayoría de los rosarinos.