El Charrúa visita a San Miguel con el objetivo de otra alegría

Va por otra alegría. Central Córdoba, que viene de reencontrarse con la victoria en el 3-1 sobre Justo José de Urquiza, buscará sumar de a tres en condición de visitante, cuando visite esta tarde a San Miguel en un partido que comenzará a las 17 en Los Polvorines, bajo el arbitraje de Juan Pafundi y por la 16ª fecha del campeonato de Primera C.

Daniel Moscetta no introducirá variantes en la formación charrúa que viene de cortar la mala racha. Sí presentará novedades en el banco de relevos, ya que el defensor Gerardo Lalo Pérez y el volante Marcelo Zaen volverán a estar a disposición del DT tras reponerse de sendas lesiones.

Argentino de Quilmes, tercero a siete unidades del puntero Sacachispas, recibirá a Cañuelas. Los otros partidos de hoy serán El Porvenir vs. San Martín de Burzaco; Italiano vs. Midland, Luján vs. Sportivo Barracas y Cambaceres vs. Berazategui. La fecha continuará mañana con Defensores Unidos vs. Argentino de Merlo, Deportivo Merlo vs. Armenio, Laferrere vs. Urquiza y Sacachispas-Sportivo Dock Sud.

Así se anuncian

San Miguel: M. Carballo, J. Toledo, I. Olariaga, E. Méndez, M. Ramos, M. Batallini, C. Peralta, I. Ramírez, E. González, C. Ortiz, L. Scarnato. DT: Zermatten-Berardi

Central Córdoba: L. Romero, C. Vella, C. Godoy, A. Ledesma, M. Colono, F. Ferrari, M. Bulleri L. Borzani, J. Torres, J. C. Lescano, R. Rocca. DT: D. Moscetta

Hora: 17.

Estadio: San Miguel.

Árbitro: Juan Pafundi.