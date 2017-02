El Charrúa renace: el club presentó nuevo y moderno escudo

Nuevo escudo, la misma esencia. Central Córdoba presentó oficialmente su flamante (y mucho más moderno) escudo, así como una completa y total renovación en las redes sociales. ¿El objetivo? Comenzar a sacarle jugo al cariño que el rosarino le tiene a la entidad de barrio Tablada, posicionándola en un lugar más visible en lo comercial.

El nuevo emblema se alejó muy poco del original, que data de la fundación del club en 1906. El cambio que se hizo fue el justo y necesario para adaptarlo al siglo XXI, respetando sobre todo la predominancia de los colores azul y rojo característicos en el Matador.

Por supuesto que el flamante escudo comenzará a estar presente en todas las indumentarias de Central Córdoba, como así también en Facebook, Twitter e Instagram oficiales de la institución.

“El objetivo principal es la búsqueda de simplificar formas y actualizarlo a los nuevos paradigmas de la comunicación. Es un escudo que no se ha cambiado desde 1906 y el equipo ha ido creciendo, llegando a nuevas cotas de popularidad y resultados. Lo que no era lógico era que la marca no avanzara, no estuviese sincronizada con los retos actuales”, expresó el presidente Carlos Lancellotti en un comunicado que emitió el club.

Y agrega: “Durante el primer semestre se trabajará en reposicionar la marca del club en el mercado. En estos momentos, se están por concretar nuevos sponsor de reconocimiento nacional que ayudarán a la institución a sembrar este nuevo camino. Las mismas se conocerán en la presentación de la nueva camiseta, junto a Sport78”. Y hay más: el próximo paso será la apertura de la primera tienda oficial, que estaría ubicada en la sede oficial de calle San Martín al 3200 o bien en algún local en el centro de la ciudad.

En casa y sin caras nuevas

Con el inicio del campeonato de Primera C (y todas las divisionales) aún en suspenso, el plantel que comanda Daniel Moscetta sigue trabajando en el Gabino Sosa de cara al primer desafío oficial de la temporada en cancha de Cañuelas. Tras lo que fue la derrota por penales ante Argentino y el posterior tercer puesto conseguido en el cuadrangular que se disputó en la Costa Atlántica, el Charrúa no sumó más jugadores (volvió Lucas Lazo) y actualmente el DT se encuentra en la búsqueda de nuevos amistosos, como el que jugó hace poco con la reserva leprosa (empate 0-0).