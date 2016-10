El Charrúa dio un paso atrás al caer ante Deportivo Armenio

Tenía la chance y la desperdició. Central Córdoba contaba con la ocasión de ser puntero de la Primera C, pero terminó perdiendo en el Gabino Sosa por 2-0 ante Armenio, en un partido correspondiente a la séptima fecha del certamen.

La visita se puso arriba en el marcador a los 36 minutos del primer tiempo a través de un remate de Bernardo Zeballos, que tuvo cierta complicidad en el arquero charrúa Leonardo Romero. Hasta ahí el partido era parejo y no se podían sacar ventajas.

Sobre el final de esa etapa el elenco de Oscar Santángelo contó con un penal a favor, pero David Solari terminó estrellando su remate en el palo derecho.

En el segundo tiempo el técnico charrúa apostó mucho más por la ofensiva con el ingreso del Tate Lescano por el intrascendente Ferrari.

El local buscó la igualdad por todos los medios, pero se encontró con un rival muy ordenado en defensa. El tiempo jugaba en contra del Charrúa, que no encontraba el camino correcto para crearle peligro al arco defendido por Monzón. La visita apostó a defender la ventaja y se paró de contra, sabiendo que encontraría espacios para intentar definir el partido.

A siete minutos del final Isaac Acosta, tras una pared con Brian Chávez, definió el pleito con una gran definición.

De esta manera el Charrúa perdió el invicto en Tablada, no alcanzó la punta y deberá recomponer su imagen el próximo sábado cuando visite a Defensores Unidos de Zárate por la octava jornada del certamen.

El resto de la fecha

Además del duelo entre Central Córdoba y Armenio, ayer se jugaron tres partidos más de la séptima fecha de la Primera C y los triunfos fueron todos para los locales. Argentino de Quilmes derrotó 1-0 a Cambaceres, Cañuelas superó 2-0 a Dock Sud y por el mismo marcador Midland venció a Berazategui. La jornada seguirá hoy con los seis restantes cotejos, en donde sobresale el duelo entre el líder El Porvenir y Sacachispas. Además: Argentino de Merlo vs. Barracas, San Martín vs. J. J. Urquiza, San Miguel vs. Laferrere, Italiano vs. Lujan y Defensores Unidos vs. Deportivo Merlo.