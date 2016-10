El Chacho prueba con Boca en la mira

El interrogante se mantiene, pero no es el único. Mientras Eduardo Coudet resuelve quién será el compañero de Marco Ruben en ataque, ayer sumó otra duda. En el ensayo que realizó por la tarde a puerta cerrada en Arroyo Seco, el Chacho incluyó en la defensa a Marco Torsiglieri y desplazó a Hernán Menosse, quien no había jugado ante Huracán, y parecía una fija para estar de arranque mañana en Córdoba ante Boca.

¿Y en ofensiva? En la prueba de ayer, la chance fue para Germán Herrera. Sí, el Chaqueño fue el elegido por sobre Teófilo Gutiérrez, Fabián Bordagaray y Gustavo Colman, que aparecían como candidatos para ocupar la vacante.

Así, más allá de que Coudet todavía no confirmó nada sobre quiénes estarán ante Boca en el duelo de cuartos de final de Copa Argentina, ya hay un probable. El de la práctica de ayer, que formó con: Sebastián Sosa; Víctor Salazar, Dylan Gissi, Torsiglieri y Cristian Villagra; Walter Montoya, Mauricio Martínez y José Luis Fernández; Giovanni Lo Celso, Herrera y Ruben.

En la mañana de hoy, el Chacho volverá a probar un equipo de cara al partido de mañana ante los xeneizes. Allí habrá que ver si el DT auriazul sostiene a los once que ensayaron ayer. O si abre el juego para otras opciones.

En este sentido, pensando en función ofensiva, la expectativa gira alrededor de que Teo termine jugando desde el arranque, y no Herrera.

Es que, por su jerarquía y su currículum, el colombiano debería ser el principal candidato para acompañar a Ruben. Pero no por su presente. Con ocho fechas jugadas del torneo, y dos partidos de Copa Argentina desde que está en el club de Arroyito, Teo no sintoniza con sus compañeros. Fastidioso por sus bajos rendimientos, Gutiérrez necesita un buen partido para cambiar la imagen negativa con la que hoy lo califica el hincha de Central. Y esta ante Boca asoma como una gran oportunidad.

Más rezagados aparecen Colman y Bordagaray, aunque todavía no habría que descartarlos. En especial al volante, de muy buen rendimiento el sábado pasado ante el Globo.

Después del ensayo de hoy, el plantel canalla permanecerá en el predio de Arroyo Seco. Y a las 19 partirá desde el aeropuerto de Fisherton en dos vuelos chárter con destino a Córdoba.

No habla de la continuidad

El tema lo instaló el propio Eduardo Coudet. Apenas finalizado el Clásico, el Chacho habló de la importancia del partido ante Boca por la Copa. Y dejó en claro que podía repercutir respecto del futuro del cuerpo técnico que él comanda.

Ayer, al término del entrenamiento, consultado sobre el mismo tema, Coudet dejó la puerta abierta sobre su futuro en Central. “No voy a hablar de un tema personal”, dijo el DT. Y luego justificó su evasiva. “Estamos enfocados en lo que es este partido frente a Boca, con mucha confianza de que podemos pasar de fase, y con la cabeza puesta en eso”, puntualizó.

Así, la historia sobre la continuidad de Coudet en su cargo sigue en veremos. Y será tema a tener en cuenta si los auriazules quedan eliminados mañana en Córdoba a manos del Xeneize.

—Con el arranque que tuvieron en el torneo, ¿sentís que se juegan algo más en este partido?

—Es un partido de eliminación, por ende es importantísimo. Queremos seguir avanzando en la Copa, así que trataremos de hacer un gran partido. Hay que estar muy atentos porque los errores se pueden pagar caros.

—¿Qué deben hacer para pasar de ronda?

—Tenemos claro una manera de jugar, una manera de proponer, una idea que venimos tratando de sostener. No creo que cambiemos mucho nuestra manera de jugar. Obviamente que es un partido importante, ante un rival importante, pero igual trataremos de imponernos.

Termina la venta de entradas

Hoy culmina el expendio de entradas que dispondrán los hinchas de Central para el partido de Copa Argentina ante Boca. El trámite se puede realizar de dos maneras: por internet, a través de la página de Autoentrada (www.autoentradas.com); o en el Cruce Alberdi, donde los socios tienen la posibilidad de adquirir pasaje en micro y entrada popular por 600 pesos.

En cuanto a los valores de las entradas vía web, que podrán adquirirse hasta seis por tarjeta de crédito, son los siguientes: populares, 250 pesos; populares para menores, 200 pesos; plateas, 500 pesos. Una vez concretada la compra, las localidades podrán retirarse en el horario de 10 a 18 en la subsede Cruce Alberdi (Catamarca 3538). Para solicitar las entradas deberá presentarse el comprobante de la compra, la tarjeta de crédito y el DNI correspondiente.

Respecto del combo para socios que incluye pasaje en micro y entrada popular, las boleterías del cruce atenderán de 10 a 20.

Además, la organización de Copa Argentina ya advirtió que mañana no habrá venta de entradas en el Mario Kempes de Córdoba. Y también que, tanto los simpatizantes de Central como los de Boca, deberán asistir a la cancha con su DNI. En caso de no presentarlo, no podrán ingresar.