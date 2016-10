El Chacho parece que ya lo tiene

Eduardo Coudet está decidido a aguardar hasta el mediodía de hoy antes de confirmar el equipo titular para jugar frente a Newell’s. Sin embargo, en el ensayo que se realizó ayer por la tarde a puerta cerrada en Arroyo Seco, el Chacho volvió a poner en cancha a los mismos once que habían protagonizado la práctica de fútbol del jueves. Además, Walter Montoya, que se repone de una distensión de ligamento lateral interno en la rodilla derecha, quedó descartado. Y la única modificación del partido de práctica fue el ingreso de Fabián Bordagaray en lugar de Gustavo Colman, a pocos minutos del final.

En este escenario, flota la sensación de que el DT auriazul estaría conforme con lo visto en los entrenamientos. Por lo que la formación probable para el Clásico sería con: Sebastián Sosa; Paulo Ferrari, Dylan Gissi, Hernán Menosse, y Cristian Villagra; Washington Camacho, Mauricio Martínez, Colman, y José Luis Fernández; Teo Gutiérrez y Marco Ruben. En caso de que Coudet confirme estos nombres, se producirán cinco cambios respecto de los que vienen de perder ante Estudiantes. Los que dejarían la titularidad serían: Esteban Burgos, Víctor Salazar, Montoya (lesionado), Giovani Lo Celso (suspendido) y Bordagaray. Mientras que por ellos ingresarían: Gissi, Ferrari, Villagra, Colman y Teo. Los auriazules quedaron concentrados anoche en el hotel del country. Y en la mañana de hoy, cumplirán con la última práctica de cara al Clásico.

Gutiérrez y su experiencia en clásicos

En el fútbol argentino, Teófilo Gutiérrez ya vistió las camisetas de otros dos clubes: Racing y River. Y, entre los dos equipos, disputó 10 Clásicos, todos como titular: 3 con los de Avellaneda y 7 con los Millonarios. ¿Los números del colombiano en esos partidos? Muy parejos, 4 ganados, 3 empatados, y 3 perdidos. Además, marcó 2 goles, sólo en Racing; por lo que lleva 7 Clásicos sin anotar (todos los que jugó en River Plate).

La primera experiencia de Teo Gutiérrez en el fútbol argentino, fue en Racing. Con la casaca de la Academia de Avellaneda, el delantero cafetero jugó 3 Clásicos, todos por el torneo de primera división. Y conoció los 3 resultados. Su equipo ganó el primero 2 a 0 en condición de local, el 16 de abril de 2011, y marcó un gol. El segundo, también como local, fue empate: 1 a 1, el 2 de octubre del mismo año. Y perdió el último; 4 a 1 como visitante el 14 de abril de 2012, donde marcó otro tanto.

En River, donde estuvo desde julio desde 2013 hasta julio de 2015, Gutiérrez no consiguió marcar goles frente a Boca en 7 Clásicos. De esos cotejos, 4 fueron por el torneo local (ganó 1, empató 1, y perdió los 2 restantes); y 3 fueron por Copas Internacionales, 1 por octavos de Libertadores, y 2 por semifinales de Sudamericana (ganó 2 y empató 1).

En estos 10 Clásicos que disputó en el fútbol argentino, Teo vio dos tarjetas rojas. Una de ellas jugando para Racing, en la derrota por 4 a 1 de abril de 2012. La otra en River, en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores 2014, cuando los millonarios derrotaron a los xeneizes por 1 a 0 en el Monumental.

Además, en uno de los diez Clásicos, Teo fue dirigido por Mauro Vigliano, quien impartirá justicia en el Gigante. Eso fue el 5 de octubre de 2014, hace poco más de dos años, cuando en el marco de la fecha 10 del torneo de primera división de ese año, River y Boca empataron en un tanto en el Monumental.

“Todavía no vieron mi juego”

“Ha sido una semana muy linda, muy intensa, y estamos pensando en el Clásico con la ilusión y el deseo de, ante todo, jugar bien y salir victoriosos”, señaló Teófilo Gutiérrez en la antesala del encuentro frente a Newell’s.

Respecto de lo que realizó en sus primeros partidos en Central, Teo dijo: “El balance de lo que hice hasta ahora es bueno, pero no acorde a lo que yo quiero; siempre quiero jugar, demostrar mis condiciones y disfrutar cada partido”. Y de inmediato se refirió a los problemas físicos que sufrió: “Las lesiones no las espera nadie, y eso hizo que jugara poco y que la gente no pudiera ver mi juego; pero el compromiso con Central lo tengo desde el primer día en que me puse esta camiseta, al igual que el compromiso de jugar siempre, de ser útil para el cuerpo técnico y para mis compañeros”.

A la hora de analizar a los rojinegros, y sobre el partido que imagina, Teo apuntó: “Vamos a enfrentar a un rival difícil, que tiene jugadores de buen pie; y se puede dar un partido de ida y vuelta, por lo que necesitaremos ser contundentes”.

Luego, el colombiano dejó en claro también que, en el duelo de mañana, “lo más importante será el apoyo de la gente; que tengan fe de que a los que nos toque jugar, vamos a hacer las cosas bien y a dejar todo en la cancha”.

El dato: 322 son los minutos que lleva Teo Gutiérrez en Central sin poder marcar su primer gol con esta camiseta. El colombiano disputó 4 partidos, todos como titular. De ellos, 3 fueron por el torneo local (Defensa y Justicia, Patronato de Paraná, y Atlético de Rafaela), y 1 por Copa Argentina (Deportivo Morón).

Temas Canallas

Quedaron concentrados. Al término del ensayo de ayer por la tarde, el cuerpo técnico dio a conocerla nómina de concentrados para el juego de mañana. Los 18 convocados fueron: Sebastián Sosa, Diego Rodríguez, Dylan Gissi, Hernán Menosse, Esteban Burgos, Víctor Salazar, Cristian Villagra, Paulo Ferrari, Jonás Aguirre, Mauricio Martínez, Emanuel Ojeda, Gustavo Colman, Washington Camacho, José Luis Fernández, Teófilo Gutiérrez, Marco Ruben, Fabián Bordagaray y Germán Herrera. Walter Montoya, que se repone de una lesión en la rodilla derecha, fue exigido y respondió bien. Pero finalmente fue preservado y no concentró.

Se agotaron las plateas. Culminó ayer la venta de plateas para los socios de cara al Clásico que se disputará mañana en el Gigante. Además, ayer finalizó también el expendio del Bono, indispensable para los socios que quieran ingresar el domingo al estadio.

Tres Canallas al Sub-20. Desde el próximo lunes, tres futbolistas auriazules entrenarán en el predio de Ezeiza con el seleccionado argentino Sub-20. El técnico del combinado juvenil, Claudio Úbeda, citó a tres volantes del Canalla. Se trata de Pedro Ojeda, Joaquín Pereyra y Diego Becker (NdR. Hermano de Pablo). Ojeda y Pereyra ya sumaron minutos en la primera división durante el primer semestre de este año. El Sub-20 que comanda Úbeda se prepara para participar del Torneo “Juventud de América”, que se realizara en Ecuador entre los primeros días de enero y febrero de 2017. El certamen otorgará 4 plazas para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2017, que se jugará a partir del mes junio del año próximo en Corea del Sur.

Reserva, lunes en Baigorria. La reserva de Central recibirá a la de Newell’s el próximo lunes, desde las 15, en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Para los dirigidos por Leonardo Fernández, el Clásico será el sexto partido de la temporada. Hasta ahora, la reserva Canalla jugó 5 encuentros, con 2 triunfos (Defensa y Justicia y Patronato), 1 empate (Atlético de Rafaela), y 2 derrotas (Vélez y Estudiantes de La Plata). Tiene pendiente el cotejo de la 5ta fecha, frente a Arsenal como local.