El Centro de Estudiantes del Politécnico manifestó su “dolor” por el atentado en Nueva York

Ante los recientes sucesos, dónde un grupo de exalumnos del Poli que festejaba su 30 aniversario de egresados en Nueva York quedó inmerso en un episodio del que aún no se terminan de conocer los detalles, resultando varias personas fallecidas y otras heridas, queremos expresar nuestro más profundo dolor por lo acontecido y abrazar a todos sus seres queridos en este difícil momento por el que nadie, nunca, debería pasar. Centro de Estudiantes Politécnico

