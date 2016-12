El Central muleto sale a escena y recibe a Lanús

Difícil. Justo ante el último campeón y con la final de la Copa Argentina a la vuelta de la esquina. Otra vez le toca al Central muleto. Nuevamente el alternativo auriazul deberá salir a bancar la parada como ya lo hizo con Huracán y Olimpo. El partido de esta noche no sólo será para tratar de sumar en un torneo que lo tiene más cerca del fondo, sino que también servirá para que Damián Musto sume minutos en cancha para no estar tan falto de fútbol ante River.

El equipo de Coudet recibirá a Lanús desde las 20 con arbitraje de Nicolás Lamolina y la televisación de Canal 3.

Además hoy será el último partido en condición de local que jugará el Canalla en este 2016. Y si bien la despedida no será con lo mejor, sí servirá como aperitivo de la gran final del jueves que viene en el Kempes.

Uno de los que no se podrá despedir en el Gigante será Giovani Lo Celso, al menos jugando, ya que el enganche se irá a fin de año a Francia para sumarse al PSG. Pero más allá de que hasta anoche no había confirmación, el “10” podría recibir una plaqueta antes del pitazo del hijo de Pancho Lamolina.

¿Y Coudet? Puede ser el último también. Pero hasta que el Chacho no lo confirme los simpatizantes seguirán soñando con su continuidad. Un partido bravo, con el muleto siendo telonero de la final ante el Millonario. La cita es a las 20 y la misma también será una excusa para que los hinchas se junten a planear el viaje a la Docta.

Práctica y luego descanso

El cuerpo técnico dirigió ayer el último entrenamiento previo al duelo ante Lanús. Allí el DT puso en cancha a los once que hoy saldrán desde el arranque y ratificó la vuelta de Damián Musto, como titular.

Con respecto al juego de la semana pasada ante Unión, en Santa Fe, el equipo presentará 10 cambios. El único que repetirá será el chaqueño Germán Herrera. Del resto habrá tres futbolistas que fueron al banco ante el Tatengue y hoy serán titulares, ellos son Hernán Menosse, Gustavo Colman y Rodrigo Migone.

Tras la práctica los 19 citados por Eduardo Coudet quedaron concentrados en el predio de Arroyo Seco a la espera del juego de hoy en el Gigante.

Además de los 11 que estarán desde el arranque, el Chacho convocó a: Sebastián Sosa, Renzo Alfani, Rizzi, Matías Mansilla, Pedro Ojeda, Leonel Rivas, Joel Reinoso y Teófilo Gutiérrez. Minutos antes del juego, el DT definirá quién quedará al margen del banco de relevos.

Igualdad sin goles

La reserva auriazul igualó sin tantos ante su similar de Lanús. El partido se disputó ayer por la mañana en la cancha principal del predio de la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Con el empate, el Canalla alcanzó los 17 puntos, producto de 4 triunfos, 5 empates y 4 derrotas. En cuanto al Granate, uno de los que pelea en la parte alta de la tabla, llegó a las 23 unidades.

El Canalla, que es dirigido por Leonardo Fernández, formó con Jeremías Ledesma; Ángel Gómez, Tomás Zanotti, Santiago Heredia, y Nicolás González; Andrés Lioi, Félix Banega, Matías Palavecino, y Diego Becker (ST 28m Joel López Pissano); Ezequiel Rodríguez (ST 40m Jerónimo Rodríguez) y Agustín Coscia (ST 12m Agustín Maziero). El próximo fin de semana el equipo de Fernández se medirá, en Córdoba, ante Belgrano.

Entradas agotadas

Ayer a primera hora de la tarde los hinchas canallas agotaron las entradas para la final del jueves ante River por Copa Argentina. De esta manera, salvo los que viajen en micro que fleta el club, ya no hay posibilidades para presenciar el encuentro en el Mario Alberto Kempes. El retiro de las localidades que los hinchas accedieron a través de la página de Autoentrada se realizará mañana desde las 10 en las boleterías del estadio. En tanto que los que la compraron ayer a través de la página del club lo harán desde el martes a las 10, también en el Gigante.

Temas canallas

Venta de entradas para hoy. A partir de las 10 y hasta las 17 en el Cruce Alberdi se pondrán a la venta las plateas para el cotejo de esta noche. El valor para los socios será de 250 pesos (500 la preferencial), mientras que para los no socios costarán 450.

Lamolina, la tercera vez. Esta noche, Nicolás Lamolina dirigirá por tercera vez a Central, aunque será la primera en la máxima categoría. Cabe recordar que este árbitro, que tiene 34 años y es hijo del recordado Francisco Lamolina, ya impartió justicia en dos cotejos del Canalla. El primero de ellos fue por Copa Argentina, en la edición 2013. Eso ocurrió el 20 de febrero de ese año, cuando los auriazules fueron eliminados por Central Córdoba en primera ronda de la competencia. El Charrúa se impuso por 2 a 1 en cancha de Sarmiento de Resistencia, en Chaco. El segundo cotejo fue a fines de abril de 2013, por el torneo de la B Nacional, cuando el equipo que dirigía Miguel Ángel Russo derrotó agónicamente a Crucero del Norte. Fue 2 a 1, en el Gigante de Arroyito, con un gol de Federico Carrizo en tiempo agregado al reglamentario.

Le cuesta ganar por el torneo. Los auriazules acumulan una serie de siete cotejos sin victorias en este torneo de primera división. El último éxito se dio en la 5ta fecha, cuando el Canalla goleó a Arsenal de Sarandí en Arroyito por 5 a 0. Después de esa victoria, llegaron tres derrotas (Estudiantes de La Plata, Newell’s y Unión de Santa Fe), y 4 empates (Huracán Independiente, Boca y Olimpo). De los últimos 21 puntos, Central apenas sumó 4; le convirtieron 9 goles, y apenas anotó 5.

Juveniles canallas de selección. Durante la semana entrante, continuarán los ensayos de las selecciones juveniles de AFA. En ellas, hay convocados cinco futbolistas auriazules. En el Sub 15, que dirige Rolando Bertolini, entrena el lateral Matías Locacio; en el Sub 17, que comanda Miguel Micó, siguen trabajando el arquero Mauricio Maslovski y el lateral izquierdo Joan Mazzaco; mientras que en la Sub 20, que es manejada por Claudio Úbeda, practican los volantes Emanuel Ojeda y Joaquín Pereyra.

El dato: 71 días pasaron para que Musto vuelva a ser titular. El último partido del casildense dentro de los once fue el 1º de octubre pasado. Ese día Central goleó 5-0 a Arsenal en Arroyito. El 7 de ese mes se lesionó el ligamento lateral interno y si bien sumó minutos ante Olimpo (hace 15 días) recién hoy saldrá desde el arranque.