El CC Cine Lumière festeja sus 24 años con un concierto

El CC Cine Lumière celebra sus 24 años de trayectoria este sábado 10 de junio, a partir de las 21, con la actuación del Ensamble Municipal de Vientos junto a la Agrupación Coral Rosario y el grupo Next en un tributo a INXS. La entrada es gratuita y podrá retirarse en el centro cultural el mismo sábado a partir de las 18. Sobre la actividad, el secretario de Cultura y Educación Guillermo Ríos declaró: “Es un motivo de celebración poder conmemorar los 24 años del Centro Cultural Cine Lumière. Se trata de una institución que a lo largo de su trayectoria ha alcanzado distintos objetivos hasta llegar a un presente que lo encuentra trabajando de manera articulada, no sólo con su barrio y zona de influencia sino con otras instituciones. Este punto no es menor porque el trabajo en red es hoy uno de los mayores desafíos al momento de programar los equipamientos culturales. El Lumière logró en este tiempo hacer un gran trabajo de extensión al medio. Las instituciones que funcionan sólo hacia adentro hoy son insuficientes y por eso destacamos el trabajo de este centro cultural”. El Lumière Emplazado en el corazón de barrio Industrial, en Vélez Sársfield 1027, el centro cultural inició sus actividades en 1993. A partir de ese momento y hasta hoy, se llevan adelante talleres para niños, jóvenes y adultos de diversas disciplinas: danzas, teatro, coro, plástica, escritura, música y muchos más. Durante los fines de semana se alternan el cine y las artes escénicas, compartiendo películas para toda la familia y ciclos temáticos mensuales con entrada gratuita. Espectáculos musicales, peñas folklóricas, milonga, encuentros de teatro, proyecciones especiales para escuelas e instituciones y muestras fotográficas son parte de una programación que año a año renueva su compromiso con el público y artistas locales y del exterior. “Este año estamos muy contentos por la recepción de los vecinos de nuestras propuestas, de los talleres y de los ciclos de cine. Nuestro próximo proyecto es la digitalización y climatización de la sala, que sería para el año que viene, para ofrecer una propuesta más satisfactoria y poder tener la sala abierta todo el año”, explicó la coordinadora del espacio, María Sol Dorigo.

