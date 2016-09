Central va por otro paso en la Copa Argentina

El indispensable triunfo ante Patronato del sábado pasado en Arroyito ya quedó atrás. El Canalla cortó la racha de 10 juegos sin triunfos por el torneo local, y dio vuelta de página. Es que ahora, el desafío será otro. El equipo de Eduardo Coudet tendrá que cambiar el chip rápidamente, porque hoy buscará seguir avanzando en la Copa Argentina, que lo vio finalista en las últimas dos ediciones.

Esta noche, en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el Canalla se medirá con Deportivo Morón por los octavos de final de la competencia. El partido ante el Gallito, que milita en la B Metropolitana, comenzará a las 21.10 y será arbitrado por Silvio Trucco.

Para afrontar este cruce, el Chacho no confirmó aún la formación titular. La única baja por lesión es la de Damián Musto, que no viajo. Y hoy decidirán si Teo Gutiérrez, que venía de reponerse de un problema muscular, va de arranque.

¿Los cambios? Ingresarían Salazar, Torsiglieri, Martínez, Montoya, Fernández y Lo Celso. Mientras que saldrían: Ferrari, Burgos, Musto, Bordagaray, Colman y Camacho.

En la vereda de enfrente estará Deportivo Morón, que en las fases anteriores ya eliminó a dos equipos de primera: Aldosivi, por penales; y a Newell’s (1 a 0). El Gallito aún no recibió goles en la Copa. Mientras que en el torneo de la B Metropolitana suma 7 puntos sobre 15 posibles, con 2 triunfos, 1 empate y 2 caídas. Pero lleva una racha positiva de 3 juegos sin derrotas.

Sosa: “No hay que confiarse”

Sebastián Sosa seguirá defendiendo el arco Canalla esta noche ante Deportivo Morón en Salta. El arquero uruguayo, fue clave para que Central superara a Atlético de Rafaela en la fase anterior. Es que Sosa contuvo dos penales en el desempate, que le terminaron otorgando a los auriazules el boleto a los octavos de final de esta competencia.

—¿Cómo imaginás que será este partido que se viene por la Copa Argentina contra Deportivo Morón?

—Va a ser duro, como lo son todos en esta competencia. Normalmente se está dando que equipos de otras divisionales menores están dando batalla a los equipos de primera. Te juegan de igual a igual, así que vamos a tener que tratar de imponer nuestro juego desde el primer minuto.

—El propio Morón viene de eliminar a dos equipos de primera división.

—Por eso digo que no hay que confiarse. Ha quedado demostrado que equipos de categorías inferiores han sacado a otros de primera. Ellos tienen sus armas también. Ojalá las cosas nos salgan bien, y encontremos los goles para poder jugar tranquilos.

—¿Cuál te parece que debe ser la intención futbolística de Central para este partido?

—Desde el minuto cero hay que intentar meterlos en un arco. No hay que esperar y ver qué pasa porque el rival se empieza a sentir más cómodo. En este tipo de partidos, ser pacientes te puede jugar en contra. Prefiero que arranquemos desde el minuto cero intentando meterlos en un arco, en la medida que se pueda. Hay que ir con todo desde el arranque.

—Venís cumpliendo buenas tareas, pero sin poder dejar el arco en cero.

—Uno siempre trata de mantener el arco en cero. Es el objetivo personal mío, y de todo el equipo. Pero más allá de que haya tenido buenas intervenciones, nos vienen convirtiendo. Por suerte, el sábado ante Patronato igual conseguimos el resultado, que en definitiva es lo más importante. Lógico que si te convierten, aunque ganes, te queda esa bronca porque el objetivo del arquero y del equipo siempre es el de mantener el arco en cero.

—¿Cómo viste a Central en las primeras fechas del torneo?

—Es un equipo que se está conociendo. Si bien hay una base que venimos jugando juntos de hace tiempo, hay compañeros que se tienen que amoldar rápidamente porque esto ya empezó. Siempre hay aspectos por mejorar, lógicamente cuando de pierde los errores se maximizan mucho más. Errores van a haber siempre, en el triunfo y en la derrota. Cuando se gana es todo más fácil, y es más lindo. A medida que vayamos cosechando puntos, es más fácil corregir esos errores.

—¿Cómo estás de ese dedo (NdR. meñique derecho) que te luxaste el sábado pasado jugando ante Patronato?

—Por suerte, mejor. Pensé que me iba a llevar mucho más tiempo la recuperación. Pero ya entrené con normalidad. El dolor, es tolerable y no me va a impedir atajar.

Temas canallas

Entrenaron y volaron. El plantel entrenó ayer por la mañana en Arroyo Seco. Luego del ensayo, los futbolistas almorzaron en el comedor del predio, y de inmediato fueron trasladados en micro hasta el aeropuerto de Fisherton. Desde allí volaron directo hacia Salta, donde quedaron concentrados. Además de los que serían titulares, hay 8 futbolistas que disputarán las 7 plazas del banco. La nómina la componen: Jeremías Ledesma, esteban Burgos, Jonás Aguirre, Pedro Ojeda, Gustavo Colman, Washington Camacho, Fabián Bordagaray y Germán Herrera.

Musto se lo pierde. El volante Damián Musto no se recuperó el fuerte golpe que sufrió el sábado pasado, ante Patronato, en la rodilla izquierda. Por eso quedó descartado para el juego de esta noche. Otros que no podrán estar son los refuerzos, Diego Rodríguez y Dylan Gissi, ya que todavía no están habilitados. Además, el DT dejó fuera del viaje a Salta a Paulo Ferrari.

Los números de Trucco. En el historial, Silvio Trucco dirigió 9 encuentros de Central, con 2 triunfos, 1 empate, y 6 derrotas. El último antecedente de Trucco arbitrando al Canalla se registró el 21 de marzo pasado, por la fecha 8 del torneo de primera división. En esa ocasión los rosarinos vencieron a Sarmiento de Junín en Arroyito por 1 a 0.

Apenas dos caídas. En las últimas cuatro ediciones de Copa Argentina, el Canalla sólo padeció 2 derrotas en 18 encuentros. Los verdugos auriazules fueron Central Córdoba (edición 2012-13), y Boca (2014-15). En los 16 juegos restantes hay 10 victorias y 6 empates de Central.

Goleadores en la Copa. Hay cuatro futbolistas que comparten el título de goleadores auriazules en Copa Argentina. En esa nómina, dueños de tres tantos cada uno, aparecen: Sebastián Abreu (edición 2013-14); Franco Niell (2 en la 2013-14 y 1 en la 2014-15); Jonás Aguirre (1 en la 2013-14, y 2 en la 2014-15) y Marco Ruben (2014-15).

Venta de entradas. Las boleterías del Padre Martearena de Salta atenderán hoy desde las 18. Se venderán entradas Generales, a 160 pesos; Preferenciales, a 190; y Plateas, a 230.