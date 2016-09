Central se clasificó a cuartos de la Copa Argentina

Con autoridad. Con la capacidad para afrontar el encuentro desde el favoritismo. Con algunos problemas en la definición que llevaron a que el partido se definiera recién en el final, pero con el deber cumplido. Central ganó y pasó. Fue dominador de principio a fin y hasta pudo haber goleado a un rival de categoría menor y que hizo lo que pudo.

Con puntos altos como Montoya y Lo Celso. Y la vuelta al gol de Marco Ruben, el equipo de Coudet redondeó una buena noche en el Padre Martearena y mantiene el sueño vigente. ¿Boca o Lanús? La semana que viene se conocerá.

Desde el arranque el equipo de Coudet no escapó a su responsabilidad y rápidamente se calzó el buzo de protagonista. Central lo comenzó a dominar y tuvo situaciones claras para marcar. Sin embargo, el Canalla no tuvo puntería y no pudieron aprovechar varias cesiones de Lo Celso que, entre líneas a espaldas de los volantes del Gallito, filtró varias pelotas dejando solo a sus compañeros para que marcaran.

¿El rival? Ordenado, con un esquema 4-4-2 pero poco agresivo. Morón dejó que Central tenga la pelota y lo esperó muy cerca de su arquero.

El Canalla pudo haberse ido al descanso en ventaja. Pero Trucco, a instancias de uno de sus asistentes, sancionó posición adelantada de Burgos cuando este definió bien habilitado.

Tras el descanso y con la clara intención, innegociable en toda la noche salteña, Central lo salió a buscar. Y esta vez, encontró la ventaja con un remate desde afuera del área del jugador que mejor patea desde lejos en el plantel como es Montoya.

Cuando el partido que tenía que hacer Central exigía que sea más agresivo para poder liquidarlo, no lo hizo. Los volantes auriazules se encargaron de continuar teniendo la posesión de la pelota, como lo venían haciendo, pero lejos estuvieron de volver a inquietar al arquero de Morón. Y el rival, con el Rengo Díaz como abanderado, trató de hilvanar alguna que otra jugada de riesgo al arco de Sosa, que no llegaron a su cometido por las pocas luces de los socios de Díaz.

Recién al final, en una de las pocas veces que se encontraron Teo y Ruben, el capitán auriazul le dio más justicia al marcador.

Ahora Central aguardará al rival que se conocerá la próxima semana y que podría ser Boca, con quien definió la edición pasada o el último campeón del fútbol argentino, Lanús. Pero para eso habrá tiempo. Central, de a poco, a pesar de lo limitado que fue el rival de anoche, parece ir recuperando la memoria desde el juego. Pero sin dudas lo más importante fue que en Salta consiguió lo que fue a buscar: el norte.

Lo bueno

El equipo entendió que debía ser protagonista y lo hizo desde el comienzo. Giovani Lo Celso volvió a mostrarse en buen nivel, el enganche jugó e hizo jugar a sus compañeros. El goleador Marco Ruben volvió al tanto sobre el final del juego. Y también el hecho de terminar con el arco de Sebastián Sosa en cero es positivo considerando los inconvenientes que había arrastrado la defensa de Rosario Central a inicios del semestre.

Lo malo

No pudo liquidar el encuentro y Deportivo Morón pudo haberlo empatado con alguna pelota parada. A pesar del dominio que tuvo durante toda la noche, lo cerró recién al final. No tuvo puntería a pesar que contó con varias chances para marcar. Por otro lado, el hecho de que Diego Rodríguez aún no haya sido habilitado hizo que Sebastián Sosa tuviera que atajar con una luxación en el dedo meñique de la mano derecha.

“Pedimos más entradas”

El vicepresidente primero de Central, Luciano Cefaratti, habló ayer con este diario en Salta sobre el encuentro del fin de semana donde el Canalla visitará a Atlético Rafaela y los hinchas podrán viajar. La dirigencia de la Crema resolvió que los canallas tendrán a disposición 2.500 generales y 500 plateas. Y solicitó que la venta se realice en la ciudad de Rosario. Algo que Cefaratti sólo acepta si hay una mayor cantidad de entradas para los hinchas que viajen desde Rosario.

“Es muy difícil aceptarlo. Pedimos una mayor cantidad de entradas. A River le pasó lo mismo con Defensa y Justicia. Le pedimos si estaba la posibilidad de venderla a través de algún medio tecnológico, pero no tienen”, resaltó el directivo.

Para finalizar, agregó: “Si Rafaela vende el viernes, algo que sólo tenemos el rumor, no nos vamos a oponer. Pero si no hay una mayor cantidad de entradas en Rosario no podremos realizar el expendio”.

Cruce de hinchadas

En la provincia de Tucumán, camino a Salta, hinchas canallas que viajaban en micro mantuvieron un cruce con simpatizantes de Morón que viajaban por la misma arteria. Alrededor de 10 ómnibus con canallas a bordo quedaron demorados y no pudieron llegar a presenciar el partido.