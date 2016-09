El Canalla por los primeros tres puntos del torneo

La ilusión canalla se traslada a Liniers. Allí el equipo de Eduardo Coudet buscará sumar de tres por primera vez en el torneo. Atrás quedó un muy buen primer tiempo ante Defensa y la pésima primera etapa que hizo en la Copa frente a La Crema. Es por esto que más allá de ir en pos de la suma de unidades, Central también irá en la búsqueda de su juego.

Para hoy el Chacho no podrá con Teo, pero la dupla de atacantes conformada por Ruben y Herrera se conocen y eso es positivo. El resto del equipo estará conformado por lo que el técnico tiene como ideal.

Una prueba de fuego será el duelo de hoy para los centrales. Ya que los mismos se las tendrán que ver con Barcos y Pavone, dos delanteros con chapa. Allí deberá poner especial atención Burgos y Torsiglieri, más allá que como dijo Musto en la semana los yerros en el retroceso evidenciados frente a Rafaela no sólo es patrimonio de los zagueros.

Una de las cuestiones aprovechables, en la previa, para el Canalla es la necesidad con la que llega el rival. Ya que además de caer en el debut ante el Lobo su juego dejó dudas. Claro que el Amalfitani no le es a Central un escenario favorable, siempre tuvo que luchar mucho para traerse algo a Rosario desde esa cancha.

Central y Vélez, desde las 16, chocarán con arbitraje de Fernando Echenique y la televisación de Canal 5. En Liniers, en la cancha del Fortín, en la previa asoma como que será un duelo interesante para observar.

Ultimo táctico con los mismos

El plantel canalla entrenó ayer, por última vez, previo al encuentro de esta tarde. Allí el cuerpo técnico llevó a cabo el tradicional ensayo de pelota detenida donde ubicó a los once que jugarán ante Vélez. El en el ensayo táctico el Chacho ratificó el equipo con dos cambios con respecto a la primera fecha: Víctor Salazar y Germán Herrera por Paulo Ferrari y Teófilo Gutiérrez.

Una vez finalizado el entrenamiento el cuerpo técnico decidió concentrar a 19 futbolistas entre los que figura el delantero colombiano. Aunque no estará a disposición para el juego de hoy.

Además de los 11 titulares el entrenador tendrá como relevos a: Jeremías Ledesma (ver aparte), Hernán Menosse, Mauricio Martínez, Gustavo Colman, Washington Camacho, Jonás Aguirre y Fabián Bordagaray.

Luego del almuerzo y la siesta, la delegación canalla partió rumbo a Capital Federal donde arribaron minutos antes del horario de la cena y quedaron concentrados a la espera del compromiso de hoy ante Vélez.

Temas canallas

Como preliminar. El encuentro de reserva entre Central y Vélez se disputará como preliminar del cotejo de primera. El juego comenzará a las 13.30 en el José Amalfitani. El once que pondrá Leonardo Fernández en cancha será: Miño: Gómez, Giménez, Alfani, Recalde; Banega, Mansilla, Palavecino, Ojeda; Pereyra y Migone. La reserva canalla venció en el primer partido del campeonato a Defensa y Justicia por 2-1.

El juez. Fernando Echenique será hoy el árbitro del encuentro. La última vez que este juez dirigió al Canalla fue en la 11ª fecha del torneo pasado cuando el equipo del Chacho cayó, como visitante, ante San Lorenzo por 2-1.

Sin habilitación. El arquero Diego Rodríguez no fue convocado para el juego de esta tarde. ¿El motivo? El ex Independiente aún no está habilitado. El okey de AFA se espera para la semana que viene. Así el Ruso recién podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el juego del sábado que viene ante Patronato en el Gigante de Arroyito. Luego de que el arquero pueda integrar la lista de los 18 se conocerá si Jeremías Ledesma vuelve a ser titular en reserva o si, en el equipo de Fernández, continuará atajando el juvenil Miño.

Hace nueve que no gana. Central lleva 9 encuentros sin victoria por el torneo local, sumando los últimos ocho partidos del torneo pasado al de Defensa y Justicia. El último triunfo del equipo del Chacho por el campeonato argentino fue el 21 de marzo pasado cuando por la 8ª fecha le ganó 1 a 0 a Sarmiento, en el Gigante, con gol de Marco Ruben. Luego de esa victoria empató frente a: Olimpo, Newell’s, Quilmes y Defensa. Y perdió contra: Vélez, San Lorenzo, Gimnasia, Arsenal y Belgrano.

El Fortín, tres sin ganar. Vélez llega al encuentro de hoy tras perder frente a Gimnasia y Egrima La Plata por 2-0. Y en total suma tres encuentros sin victorias por el torneo local. Ya que igualó en las dos últimas jornadas del campeonato anterior: Patronato y Banfield. En tanto que la última victoria fue ante Colón de Santa Fe, como local, por 1-0.

