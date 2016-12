El Canalla, por la corona ante River, en la Copa Argentina

Otra vez en la final. Por tercer año consecutivo, Central buscará quedarse con la Copa Argentina. Tras sus dos intentos fallidos, ante Huracán en 2014 y frente a Boca en 2015, los auriazules lo intentarán ahora mano a mano con River. Y lo harán sabiendo que, además del ansiado título, hay un premio extra muy cotizado. Se trata de la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, que también quedará en manos del vencedor del juego decisivo de esta noche.

Además, para Central, ser campeón significará cortar una sequía que está cerca de cumplir 21 años. Eso será el próximo 19 de este mes, fecha en que los auriazules se quedaron con la Copa Conmebol, en el año 1995, tras superar en la final a Atlético Mineiro de Brasil.

El partido se disputará desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será arbitrado por el internacional Patricio Loustau.

De cara a este compromiso, Eduardo Coudet todavía no definió la formación titular. Las dudas que se mantienen tienen que ver con la evaluación que viene realizando el Chacho de dos piezas que considera titulares: Cristian Villagra y Damián Musto.

Los dos futbolistas quedaron concentrados en la noche del martes entre los 20 jugadores que citó el cuerpo técnico para viajar a la docta. Pero aún no hay certezas sobre si Villagra, que se repone de una contractura, y Musto, que dejó atrás una lesión en la rodilla que lo tuvo fuera del equipo durante dos meses, estarán de arranque ante los millonarios.

Tanto Villagra como Musto cuentan con la preferencia de Coudet para estar desde el minuto inicial en la final ante River. Pero, para que eso suceda, tendrán que estar al ciento por ciento en lo físico. En este sentido, el que parece más complicado es el lateral.

Villagra sufrió el lunes una contractura en el isquiotibial izquierdo. Y todavía no se recuperó. En caso de que no pueda contar con el Kity, el Chacho maneja la opción de Jonás Aguirre para marcar punta.

En cuanto a Musto, hay buenas chances de que sea titular. En especial por lo que mostró el domingo, en los 65 minutos que sumó ante Lanús en el Gigante. Además, participó del ensayo de ayer. Por lo tanto, todo indica que desplazará a Mauricio Martínez, que desde la lesión del casildense se viene desempeñando como volante central en el once principal.

En la vereda de enfrente aparece River, que llega golpeado tras la dura derrota que sufrió el domingo ante su Clásico rival. Los millonarios perdieron en el Monumental ante Boca por 4 a 2, luego de irse al descanso en ventaja en el marcador por 2 a 1.

Con este antecedente cercano, la intención del técnico Marcelo Gallardo será la de tratar de dar vuelta de página rápidamente, y poner a los suyos con toda la atención en la final de esta noche.

Respecto de los que fueron titulares en la caída ante el Xeneize, habría al menos un cambio. Si bien el Muñeco Gallardo no lo confirmó, en el ensayo de ayer desplazó de la última línea al ecuatoriano Arturo Mina para incluir al juvenil Lucas Martínez Quarta.

La elección fue la correcta (Por Claudio Martín)

A diferencia de la final anterior, Patricio Loustau es uno de los dos mejores del ranking. En la otra habían puesto a Ceballos que era 15º. cReo que esta vez están todas las garantías para que los jugadores se dediquen a jugar y dejen de pensar en el árbitro. Loustau es un árbitro que encontró el equilibrio, no es un juez considerado dentro de los estrictos. Pero en el momento en que el partido se pone violento hace uso de las tarjetas de manera equilibrada. Me parece que para este tipo de finales es el árbitro indicado, obvio que mañana algunos de los dos equipos lo va a criticar. La elección de Loustau para la final fue la correcta.

El último ensayo, con Jonás

El cuerpo técnico canalla dirigió ayer el último entrenamiento antes de la final. En el ensayo Eduardo Coudet ubicó dentro del once titular a Jonás Aguirre y Damián Musto en lugar de Cristian Villagra y Mauricio Martínez, tomando como referencia el equipo que le ganó la semifinal a Belgrano.

Por otro lado, José Luis Fernández terminó el trabajo con una leve sobrecarga. A pesar de esto desde el entorno del DT le confiaron a este diario que no tendrá inconvenientes en jugar.

¿Y Villagra? El defensor está mejor de la contractura en el isquiotibial izquierdo y será esperado hasta primera hora de esta tarde para ver si juega. Desde el cuerpo técnico, ayer reinaba el optimismo con que pueda estar; de ser así el que saldrá con respecto al ensayo de ayer será Aguirre. Además de los once, más la duda entre Villagra y Jonás, anoche se instalaron en el hotel Orfeo: Diego Rodríguez, Paulo Ferrari, Hernán Menosse, Martínez, Pedro Ojeda, Gustavo Colman, Washington Camacho y Germán Herrera.

“El juego más importante”

Esta vez sí. Después de perderse la final de la edición pasada de la Copa Argentina por estar suspendido, Giovani Lo Celso tendrá su revancha personal esta noche en Córdoba. Pero, además, el volante de 20 años seguramente jugará su último partido en Central, ya que concluye el préstamo y debe irse a París Saint Germain, club dueño de su pase.

—Después de perderte la final del año pasado, debés estar viviendo un momento especial en la previa del juego ante River.

—Sí, lógico que se trata de un partido especial tanto para mí como para el grupo porque tenemos la posibilidad de jugar otra final. En lo personal, me toca jugarla esta vez y estoy tratando de aprovechar este momento y, más que nada, disfrutarlo.

—Después de pelear en varios torneos, da la sensación de que están ante la última posibilidad de coronar en este ciclo que comanda Coudet.

—Todos sentimos que es así. Si bien fuimos protagonistas durante este tiempo con el Chacho, lo que más queremos es coronarlo. Sabemos que todo el esfuerzo que hicimos durante todo este tiempo lo tenemos que llevar a cabo en estos 90 minutos. Vamos a dejar todo.

—¿Se puede disfrutar?

—Sí, porque no todos los días jugás una final. Lo estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, pero nosotros tenemos nuestras armas para lastimar.

—¿Qué preocupa de River?

—Sabemos que es un rival de jerarquía, que maneja muy bien la pelota. Pero nosotros, desde la intensidad, intentaremos sacársela y hacernos dueños del partido. Saldremos a ser protagonistas.

—River mostró algunos problemas defensivos el otro día ante Boca. ¿Cómo lo viste?

—River, al tratar de ser protagonista, deja espacios. Pero, a la vez, en ofensiva lastima y mucho. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Pero cuando tengamos espacios, hay que atacarlos.

—River tuvo un partido desgastante ante Boca. ¿Puede afectar eso de cara a la final?

—Al ser una final, no creo que pese mucho que hayan jugado un Superclásico. Ellos se van a jugar todo. Están con la necesidad, así que esperemos que se haga un partido abierto y podamos encontrar espacios.

—Desde aquel partido con Arsenal no volviste a jugar en Arroyito. ¿Queda esa sensación de que jugaste poco este semestre ante tu gente?

—Me quedé con esa sensación de que no me pude despedir en el Gigante en este último tiempo. Justo tuvimos los partidos de Copa Argentina entre semana. Pero igual lo tomo con mucha alegría porque sé que en la final van a estar todos apoyándonos. Jugar este partido, y sacarlo adelante, sería lo máximo para mí.

—¿Esta final se ha transformado en el partido más importante de tu corta carrera?

—Sin dudas, es el más importante. Y espero afrontarlo de la mejor manera, dar el ciento por ciento como siempre, y tratar de cerrar este ciclo de la mejor manera. Quiero irme feliz y, a la vez, haciendo feliz a la gente y a los seres queridos que son los que más lo sufren.

—¿Cuesta mucho pensar más allá de la final?

—Estamos todos muy enfocados en el partido, es trascendental. Nos jugamos otra final, pero esta es de verdad porque muchas veces dijimos nos jugamos una final y así llegamos a la final. Esperemos sacarlo adelante y darle una alegría a la gente.

Sosa y Torsiglieri fueron campeones con Boca

Sebastián Sosa y Marco Torsiglieri, quienes serán titulares en el once Canalla en la final de hoy ante River en Córdoba, ya ganaron la Copa Argentina. Sosa integró el plantel de Boca que se quedó con el trofeo en la edición 2011-12. Mientras que Torsiglieri la obtuvo el año pasado, cuando el Xeneize venció al Canalla en la definición, también en Córdoba, con el tan polémico como recordado arbitraje de Diego Ceballos.

Más allá de que los dos tienen el título en su currículum, la participación de cada uno de ellos en la obtención del título fue muy diferente. A Sosa le tocó ser protagonista en la mayoría de los encuentros que disputó Boca para ser campeón. Mientras que Torsiglieri apenas si participó en uno de los seis encuentros que jugó el xeneize campeón en 2015. Agustín Orion, Sebastián Sosa y Oscar Ustari fueron los tres arqueros que Boca utilizó en la temporada 2011-2012 para ser campeón. Pero el destacado fue el uruguayo, que participó en 4 de los 6 encuentros que condujeron al Xeneize al título. Sosa, de actuaciones determinantes en la obtención de esa Copa, atajó ante Central Córdoba de Rosario, Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central y Deportivo Merlo. En total, en esos encuentros, el ex Peñarol y Vélez atajó 4 penales. Contuvo dos en la definición ante el Aurinegro; uno en los 90 minutos contra el Canalla, a Javier Toledo; y otro en los remates desde los doce pasos en las semifinales, frente al Charro. A diferencia de Sosa, la participación de Marco Torsiglieri en el Boca campeón de la última edición de la Copa no fue de peso. El defensor estuvo en el club de La Ribera durante el primer semestre de 2015. En ese lapso, fue titular contra Huracán Las Heras, en San Juan, por los 32avos de final de la competencia. Pero, tras la finalización de la primera parte del año pasado, Torsiglieri interrumpió su préstamo y regresó a Morelia de México, club dueño de su pase en ese momento. Por ese motivo, el ex Vélez no se mantuvo en el plantel que terminó siendo campeón de la mano de Rodolfo Arruabarrena. De todos modos, el haber participado en un partido de la Copa, le permitió a Torsiglieri inscribir su nombre entre los que se coronaron campeones.

Cuatro que jugaron en ambos

Paulo Ferrari, Cristian Villagra, el colombiano Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben son los cuatro jugadores de Rosario Central que alguna vez vistieron la camiseta de River Plate. Ferrari, Villagra y Ruben, surgidos en las divisiones inferiores auriazules, fueron transferidos directamente del Canalla al Millonario. Mientras que lo del colombiano es diferente. Llegó a Central en agosto pasado como refuerzo rutilante. Y el propio Teo reconoció ser hincha de River, más allá de que su primer equipo en Argentina fue Racing de Avellaneda y luego tuvo un fugaz paso por Lanús.

Ferrari, Villagra y Ruben tuvieron su paso por River, pero ninguno llegó a disputar la Copa Argentina con el Millonario.

El Loncho fue el que más tiempo jugó en el club, ya que llegó en 2005 y se fue a mediados de 2011, meses antes de que esta competencia volviera a formar parte del calendario futbolístico.

En cuanto al Kity y a Marco, llegaron a Núñez a principios de 2007 junto con el arquero Juan Marcelo Ojeda.

Teófilo Gutiérrez, por su parte, se destacó en River entre 2013 y 2015. Pero con la casaca del Millonario sólo jugó un partido de Copa Argentina. Fue contra Colón de Santa Fe en los octavos de final de la edición 2013-2014.

El otro que vistió las dos camisetas, pero ya no juega, es Eduardo Coudet. El Chacho, además, fue campeón en los dos clubes.

Temas canallas

Balance positivo. Por Copa Argentina, Central lleva disputados 20 encuentros en las 4 ediciones realizadas hasta ahora. Y sólo padeció 2 derrotas en los 90 minutos. Una de ellas fue ante Central Córdoba (2 a 1). Eso sucedió el 20 de febrero de 2013, en Resistencia. La segunda caída fue en la edición pasada, en la final ante Boca en Córdoba (2 a 0). El resto de los partidos fueron 12 triunfos y 6 empates. En los desempates con remates desde el punto penal ganó 4 veces y perdió las 2 restantes.

Goleadores del Canalla. El máximo artillero en Copa Argentina, desde que se disputa este nuevo formato, es Marco Ruben, con 4 conquistas. Apenas con un tanto menos, aparecen tres futbolistas: Sebastián Abreu, Franco Niell y Jonás Aguirre. Además, Walter Montoya y Germán Herrera tienen dos goles cada uno.

El árbitro. La designación de Patricio Loustau se dio por sorteo, y compartió bolillero con Darío Herrera, que se desempañará como cuarto árbitro. Loustau ya dirigió 18 veces a Central en el historial general. En esos partidos, se registraron 9 triunfos auriazules, 6 empates y 3 derrotas. El último partido arbitrando al Canalla fue el 14 de febrero. Ese día, por la segunda fecha del torneo de primera división, los auriazules derrotaron a Newell’s por 2 a 0 en el Gigante de Arroyito. El juez tendrá como asistentes a Hernán Maidana (reemplazó a Juan Pablo Belatti) y Yamil Bonfá; mientras que los árbitros adicionales serán Fernando Echenique y Ariel Penel.