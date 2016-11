El Canalla, a todo o nada, contra Boca

Para algunos es una revancha. Para otros es un paso más que tendrán que dar para ir por la tan ansiada gloria. Pero está claro que el encuentro de esta noche no es un partido más. Central y Boca se vuelven a ver las caras luego de la bochornosa final del año pasado.

Canallas y xeneizes estarán parados de uno y otro lado del campo de juego. Los de Arroyito se juegan mucho más que la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina; ya que también estará en disputa la continuidad del entrenador. Un técnico que como jugador fue indiscutido y que desde que se calzó el buzo le dio al pueblo canalla la ilusión de poder pelear lo que juegue. Claro que el presente no es el deseado por los hinchas, pero sin dudas que el pase de ronda hará que ese amor con Eduardo Coudet se reinvente.

Central y Boca juegan esta noche desde las 21.10 en el Mario Alberto Kempes. Ni un novelista pudiera haber escrito una historia tan semejante a la del año pasado. En el mismo estadio, también un miércoles y a la misma hora. Sólo un par de días antes y otra instancia separan a esta previa de la de la final de 2015.

Patricio Loustau, el segundo mejor árbitro ranqueado del referato nacional, será el juez del encuentro que definirá quién juegue la semifinal con Belgrano de Córdoba. La televisación estará a cargo de TyC (canal Nº 3 de Cablevisión y 50 de Cablehogar).

Central llega con dudas, no en nombres, sino en cuanto a juego y resultados. Pero este equipo ya ha demostrado que en las definiciones mano a mano tiene un plus. Ya que si bien ha cambiado algunos nombres, fue el único equipo del continente que puso de rodillas al vigente campeón de América.

El Chacho ya avisó que si no sale ganador de la cruzada de esta noche se va. La baja cosecha de puntos en el torneo local, la derrota impensada en el Clásico y el hecho de aún no haber podido encontrar a los once que salieran de memoria pusieron al entrenador canalla en una situación límite donde él se condicionó la continuidad al juego de hoy.

Claro que enfrente estará un club copero. Una camiseta con historia y que tiene palmarés suficiente como para sacar chapa donde juegue. El equipo de Guillermo Barros Schelotto es irregular, puede ganar por goleada un partido y a los pocos días retroceder varios casilleros.

Rosario Central cara a cara con Boca. Más de 20 mil canallas en el estadio y cientos mirándolo por la tele. Para algunos revancha, para otros no. Pero todos los hinchas con la misma ilusión: pasar a la siguiente instancia de la Copa y enterrar un poco los recuerdos del pasado.

“Para mí es una revancha”

“Es el encuentro que estábamos esperando. Hay que disfrutarlo. Nos preparamos de la mejor manera para hacer un gran partido”. La declaración pertenece a Giovani Lo Celso, quien será el encargado de generar juego esta noche en el Mario Alberto Kempes. El enganche canalla analizó el juego de hoy en Córdoba frente a Boca. Y si bien el partido, por peso propio, tendrá condimentos, en lo personal le agregará uno más. Es que la Copa Argentina es la única posibilidad de que el “10” pueda coronarse con la camiseta de Central antes de emigrar a Francia.

—¿Cómo estás desde lo personal después de no haber podido jugar el Clásico?

—Si bien no tuve la suerte de poder jugar el Clásico, la verdad es que estoy esperando con muchas ansias este partido. En lo personal estoy con muchas ganas, para mí es una revancha de poder dejar lo malo atrás. Espero dar lo mejor para el equipo y traer la clasificación para Rosario.

—¿Se puede disfrutar cuando se juegan el año deportivo?

—No creo que nos juguemos el año deportivo pero sí es un partido fundamental que lo tenemos que ganar como sea. Es lindo jugar esta clase de partidos así que en lo personal trato de disfrutarlo mucho, salir a la cancha y hacer lo que sé. No creo que nos juguemos el año pero sí hay que ganarlo como sea.

—¿Este es “el” partido para vos?

—Sí, no tuve la suerte de jugar el Clásico así que en lo personal este partido es muy importante. Es el partido que no se me puede escapar así que lo voy a tomar con tranquilidad para tratar de hacer lo mejor para el equipo.

Temas canallas

La última práctica. El cuerpo técnico dirigió ayer a la mañana en el predio de Arroyo Seco, a puerta cerrada, el último entrenamiento de cara al juego de hoy. Allí el DT ubicó en cancha al mismo equipo que en la práctica de fútbol y si bien no lo confirmó se suponen que serán esos los que salgan hoy desde el arranque en Córdoba. Además de los 11 que serán titulares, viajaron: Diego Rodríguez, Paulo Ferrari, Hernán Menosse, Pedro Ojeda, Jonás Aguirre, Gustavo Colman, Fabián Bordagaray y Teófilo Gutiérrez. Dos de estos quedarán al margen del banco de relevos.

Por Copa, dos caídas en los 90. Central lleva disputados 19 encuentros en las 4 ediciones realizadas hasta ahora de la Copa Argentina. Y sólo padeció 2 derrotas en los 90 minutos. Una de ellas fue ante Central Córdoba (2 a 1). La segunda caída fue en la edición pasada, en la final, justamente ante Boca en Córdoba (2 a 0).

Los números de Loustau. El árbitro del partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Rosario Central y Boca Juniors será Patricio Loustau. La designación de Loustau se dio por sorteo, y compartió bolillero con Darío Herrera, que se desempañará como cuarto árbitro. Loustau, que tiene 41 años y es oriundo de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, ya dirigió 18 veces a Central en el historial general. En esos partidos, se registraron 9 triunfos auriazules, 6 empates y 3 derrotas.

Sólo repiten 5. De los que jugaron la final de la temporada pasada de esta Copa Argentina, hoy repetirán en cancha cinco titulares. Aquella noche del 4 de noviembre de 2015, el Canalla formó con: García; Salazar (ST 26m Domínguez), Donatti, Pinola y Villagra (ST 1m Ferrari); Montoya (ST 38m Niell), Musto, José Luis Fernández; Cervi; Larrondo y Ruben.