El cadáver que estaba en el baúl de un auto que fue incendiado tenía un tiro en la cabeza

La familia de Leonardo M. tiene el firme presentimiento de que la persona hallada en el baúl de un auto incendiado en zona sudoeste puede ser su familiar. Hay testigos que observaron al joven subir a un auto de similares características en Villa Banana y desde entonces nada se supo de él. Desde la Fiscalía prefieren ser cautos y esperar a chequear la identidad de la víctima. Los restos hallados el pasado domingo son irreconocibles, por lo que esperan poder hacer un cotejo dental que es más rápido que un ADN. Si bien el fiscal Miguel Moreno afirmó que existe una línea de investigación en relación con un joven desaparecido necesitan determinar, a ciencia cierta, su identidad antes de avanzar sobre las hipótesis del caso. Lo cierto es que la víctima recibió un tiro en la cabeza antes de que el cuerpo fuera incinerado junto al auto.

La familia de Leonardo no paró de llorar ayer en la puerta de la Fiscalía. Sus integrantes están desesperados. Pidieron que se agilicen los trámites. “Quiero saber, quiero enterrarlo. Saber que es él. No estar llorando sin saber nada. Dicen que un ADN puede tardar un año. No podemos estar un año esperando. No sé nada, tampoco quiero saber nada, quiero verlo y reconocerlo”, resaltaron.

Las mujeres están seguras de que es Leonardo. “Él se fue y hay gente que lo vio andando en ese auto”, afirmaron. Por su parte el fiscal sostuvo que se tomó conocimiento del crimen el domingo por la madrugada cuando un auto se incendió en pasaje Maragliano al 4000. Cuando bomberos apagaron el fuego que consumió el vehículo observó las extremidades inferiores de una persona que salían de baúl. El fiscal explicó que llamaron al gabinete criminalístico y el cuerpo fue remitido a la morgue, pero su reconocimiento es imposible por las condiciones en las que quedó el cuerpo.

Moreno confirmó que el crimen se produjo por un disparo en el cráneo. En apariencia se utilizó un arma calibre 9 milímetros y tras el tiro el cuerpo fue incinerado. Para la pesquisa aún no está claro si fue ejecutado en el baúl o fuera de éste. Lo cierto es que lograr el reconocimiento del cuerpo llevará su tiempo. Si logran material dentario y un registro odontológico, ello puede hacerse en 10 o 15 días. La segunda opción será la realización de un ADN que llevará más tiempo.

Allegados a Leonardo, quien tiene 20 años, una mujer y un hijo en camino, explicaron que el domingo ya estaba circulando un mensaje de Whatsapp que decía: “Lo hicieron percha al Leo”. Los rumores corren en el barrio y parece que había un conocido en el auto que le dio confianza para subir y terminó en manos de un grupo contrario. Familiares explicaron que el último contacto por celular que tuvo Leonardo fue con un amigo. A las 12.30 del sábado, cuando le pidió la moto. Luego todo fue silencio.