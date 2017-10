El blusero Jimmy Burns habla de sus influencias antes de tocar en Rosario

No pasó mucho tiempo –marzo de 2016– desde que el blusero oriundo de Chicago, Lurrie Bell hiciera gala de su destreza en Rosario. Los dedos de Bell sobre su guitarra puso de manifiesto la forma particular del blues de Chicago –trasplantado como todo el de Estados Unidos desde el Delta del Mississippi, que ahí tuvo su origen y su razón de ser– y mostró también su particularidad, la de la marcación de un tiempo distinto y cierta influencia del country.

Ahora otro virtuoso bluesman de Chicago viene a exhibir sus cualidades. Se trata de Jimmy Burns, hermano de Eddie –un legendario violero de Detroit ya fallecido– que incorporó a su repertorio flujos de soul y de R & B como señas de una particular identidad.

Desde muy pequeño Jimmy Burns formó parte de un coro de góspel; luego, pisando los 18 años se unió a The Medallionaires, un grupo vocal que combinaba góspel y blues.

Ya en los 60, pudo dedicarse full time a la música y grabó con diversas formaciones y solistas. “I Really Loves You” es hoy una pieza de colección que Burns grabó junto a la cantante Erica Labeis. Integrante de The Fantastic Epics, compartió cartel con dicho grupo con Yardbirds y Jeff Beck, hasta formar su propia banda, a la que llamó Jimmy Burns & The Gas Company.

En los 90 grabó Leaving Here Walking, ganador del mejor álbum de blues del año otorgado por la Asociación de Distribuidores de Discos Independientes y por la francesa Academia de Jazz Big Bill Broonzy.

A continuación, Burns cuenta acerca de sus influencias, su disposición para otras rítmicas y su apuesta a que el blues “no morirá nunca”.

—Después de una larga trayectoria, ¿cómo sentís este desembarco en Argentina?

—Bueno, siempre es un placer regresar a la Argentina, este será mi quinta gira por este país. Estoy muy agradecido y feliz de poder regresar.

—Sos cantante, guitarrista y compositor, ¿en cuáles de estas facetas sentís que podés expresarte mejor?

—Sin dudas como cantante, desde muy pequeño empecé a cantar en la iglesia junto a mi familia en mi ciudad natal, Dublin, Mississippi. Si bien disfruto mucho con la guitarra, el canto es algo especial para mí, cantando puedo expresar mis lamentos o mis alegrías.

—Cuando se habla de raíces del Delta del Mississippi en la música, ¿a qué se hace referencia?

—El Mississippi es la raíz de mi música, es de dónde vengo, tiene mucha influencia la iglesia en mis canciones y composiciones. De todas formas, hace 60 años que vivo en Chicago. Podría decir que Chicago es mi hogar y recibí mucha influencia de los maestros del Blues, como Muddy Waters, Otis Rush, Buddy Guy.

—Abrevaste también en el soul, ¿qué encontraste allí dado tu espíritu más blusero?

—Sí, por supuesto, el soul está muy presente, la música negra esta toda relacionada, soul, blues, funk, R&B, en todas mis composiciones podes encontrar una mezcla de todo. El blues contiene todos esos ritmos.

—¿Qué relación tuviste con ese otro gran blusero como fue tu hermano?

—Mi hermano Eddie Burns, ha sido un gran músico, mi hermano se instaló en Detroit y ha tocado con el legendario John Lee Hooker y varios artistas del sello Motown. Sin dudas fue un gran guitarrista y cantante.

—Allá lejos y hace tiempo, ¿qué recordás de la presentación con Jeff Beck y The Yardbirds?

—Tengo los mejores recuerdos, siempre es un gran placer ver a un gran guitarrista como es Jeff Beck. Aun hoy en día, cuando viene a Chicago, nos vemos y hemos tocado juntos en el club de Buddy Guy.

—¿Qué sabés del público blusero argentino, y de la Argentina Blues Band?

—El público argentino es muy conocedor del género del blues, realmente estoy sorprendido por el gran conocimiento que tienen en general de los artistas de blues y de las clásicas canciones del blues y el R&B. Es de mis países favoritos para tocar en vivo.

—¿Quiénes creés que mantienen vivo hoy el espíritu del blues?

—Mantenemos vivo al Blues, todos los artistas que tocamos blues alrededor del mundo. El blues nunca morirá. Es un género en el que a veces estás más presente y otras veces no tanto, pero el blues siempre está, es la base de toca la música contemporánea. Como dijo el gran Willie Dixon: “El Blues es la raíz, el resto son sus frutos”.

La presentación local de Jimmy Burns tendrá este viernes, a partir de las 21, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, de San Martín al 1080.