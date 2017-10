El Azul se prepara para debutar en el Federal

La cuenta regresiva para el debut de Atalaya en el Federal se inició hace rato y las horas transcurren repletas de expectativas, pero también de tareas que cumplir para la dirigencia del Azul. El desafío es enorme y pronto, desde mañana, mucho pasará a depender de cuerpo técnico y jugadores una vez que a las 20.30 la pelota vaya al aire en el Ornati ante Sportivo Las Parejas.

Pero, en la previa, son los directivos los que deben tomar protagonismo para que todo salga bien. La presidenta Sol Nieto, el tesorero Rubén Montino y el colaborador Martín Montero le contaron a El Hincha cómo afrontan la responsabilidad y qué esperan del público de básquet de la ciudad.

“Estamos entusiasmados y muy ocupados. Esto de haber decidido jugar como invitado genera que en un mes haya que afrontar muchísimo trabajo, pero la expectativa y la ansiedad se vive en todo el club, dirigentes, entrenadores, jugadores e hinchas. Es algo muy grande y está todo revolucionado. Es difícil tener que hacer todo rápido, muy grande el desafío de estar a la altura y asumir la responsabilidad en todos los aspectos, pero creemos que más allá de cualquier resultado deportivo, esto vale la pena, es la forma de crecer”, explica Nieto, quien sabe que son protagonistas de algo inusual en la ciudad toda: “Yo lo hago convencida, es una oportunidad histórica para nosotros y no sé si el club iba a tener una chance otra vez. Es el momento ideal por el proyecto deportivo que estamos encarando y por cómo están saliendo las cosas tanto en el masculino como en el femenino”.

El presupuesto es un punto clave de este tipo de aventuras. En el Azul lo tienen claro: “Hubo un punto que se charló con la comisión directiva y fue movernos para que el club no tenga que asumir el gasto extra. Fue el requisito y va a ser así, apoyándonos en empresas privadas. No se gasta una locura, realmente no hay demasiada diferencia entre la Superliga o el Federativo. Por eso los logros con tanto esfuerzo y un presupuesto austero te da una satisfacción mayor. No tenés todo servido y te apoyás en la juventud del equipo y en los jugadores del club”.

Martín Montero va más allá y se ilusiona con que el apoyo del básquet en general deje de ser un discurso de ocasión para concretarse en algo tangible: “Encontramos el acompañamiento de la Municipalidad, tenemos promesas que seguramente se van a cumplir. Y encontramos buena recepción de algunas personas ligadas al básquet y de empresas, pero de muchos que siempre dicen querer al básquet de Liga en Rosario estamos esperando que se acerquen”.

“Nosotros aspiramos ser el equipo de la ciudad, necesitamos que todos nos acompañen, para contar con 250 hinchas del básquet en general que se sumen a los 400 que lleva Atalaya. Así la localía va a ser muy buena y vamos a estar todos contentos”, se ilusiona Montero, quien de todas maneras se hace cargo de que el club no fallará: “Atalaya es un club serio. Vamos a cumplir con todo y por eso asumimos un presupuesto austero. La idea es jugar algunos años el Federal y ver cómo estamos para poder dar otro paso”.

Rubén Montino explicó que “el costo de la entrada será de 100 pesos, mientras que hay una abono de 1.000 pesos por los 12 partidos de la primera fase, pero también un bono contribución que cuesta 2.500 pesos y con el que además de ingresar a los encuentros, se realizará sorteo de indumentaria del club”.

El comportamiento de la gente no es un detalle menor y Montero lo sabe. “Se trabajó mucho para que la hinchada, que es muy seguidora, entienda que hay que ayudar al club y no complicarlo, y así lo entienden”, explicó, para luego explicar que se procedió a renovar toda la iluminación del estadio gracias al aporte de un socio y que otro se hizo cargo del transporte para los duelos como visitante. Se pudieron terminar los dormitorios en los que viven los jugadores que llegaron para sumarse al equipo y se proyecta a futuro sumar otro tablero electrónico.

Por último, Nieto le dedicó un párrafo al entrenador Mariano Junco, quien es uno de los impulsores de esta participación: “Mariano es fundamental, no sólo en lo deportivo. Está a la par nuestra en todo. Es muy importante porque a veces estamos desbordados y el desde su locura por el básquet ve el panorama más claro”l momento del debut se acerca y los jugadores deberán entrar en su terreno para defender con pasión los que el resto del club invierte afuera. Las últimas horas serán agitadas, pero cuando la pelota vaya al aire mañana, todos los que están detrás de esta aventura de Atalaya habrán entrado en la historia”.

Presencia rosarina

Aunque la atención de la ciudad estará puesta en lo que suceda mañana con Atalaya ante Las Parejas, la acción del Torneo Federal se iniciará esta noche con duelos en todo el país. Por la zona Santa Fe se medirán Atlético Tostado con Unión de Santa Fe y Santa Paula de Gálvez frente a Unión de Sunchales. En Huracán de San Javier estará el alero Juan Pablo Stegmayer, mientras que en Las Parejas el DT es Agustín Pujol y están los pibes Oggero, Duhamel, Tarragó y Chervo. Central de Ceres tiene a Enrique Lancellotti al mando, mientras que Belgrano de San Nicolás renovó a Ezequiel Dentis y sumó a Juan Pablo Camino. Además, Matías Stival jugará en Independiente de Neuquén, Jonathan Sacco en Sportivo Escobar, Valentín Garello lo hará en Cinco Saltos, Cristian Scaramuzzino en Independiente de Oliva y Nicolás Domínguez en Tucumán BB.

La “maldición no para” en la Superliga

Talleres de Villa Gobernador Gálvez no pudo con la maldición de los punteros y cayó ante Echesortu 83-71 en la 9ª fecha de la Superliga. Ahora comparten la punta con 15 unidades. Mientras, Caova superó a Atalaya 81-73, Temperley doblegó a Náutico Sportivo Avellaneda 88-70 y Los Rosarinos Estudiantil se impuso a Sportsmen Unidos 87-61.

En el otro duelo de la noche, El Tala logró una victoria importante como visitante de Puerto San Martín por 91 a 86. Ahora mandan Eche y Talleres con 15, mientras que con 14 están Temperley, Estudiantil y Atalaya; con 13 Sportsmen, Náutico y Caova; y con 12 El Tala y Puerto. El domingo se jugará la 10ª fecha

Mientras tanto, esta noche se jugará un partidazo por la fecha 12 de la A2, ya que desde las 21.30 el puntero Sportivo América recibirá a su escolta Alumni de Casilda en un duelo que puede ser clave para la definición del ascenso directo.

Saladillo se impuso el miércoles a Regatas por 79 a 68 como visitante en un pendiente, en tanto que Unión y Progreso también venció a domicilio a Provincial por 71 a 64.

En la B, Universitario le ganó 73 a 60 a Red Star en San Lorenzo. Para esta noche está previsto que se enfrenten Central con Red Star y Universitario ante Sportivo Federal.

Por último, en la C jugarán hoy San Telmo de Funes con Edison, Fortín Barracas ante Timbúes y Maciel con Belgrano.

El Tablero

Santa Fe U13. El seleccionado santafesino venció a Corrientes 57-39 en el Argentino de Embalse y se quedó con la zona A. Chiaraviglio anotó 14 puntos y Victorio Lione 12. Esta tarde se jugará la fase campeonato.

U17 femenino. El Sub 17 de Atalaya enfrentará a las 20 al local San Miguel de Río Gallegos en un partido clave para pasar a las semifinales del hexagonal final del Argentino de Clubes femenino de la categoría.

U13 femenino. Del 26 al 29 se llevará adelante el desenlace del Argentino de Clubes con Alba de Maciel. Parque Sur de Concepción del Uruguay se quedó con la sede. En la zona A estarán Pérfora, Centro Galicia y Alba Argentina, mientras que en la B lo harán Parque Sur, Berazategui y Plottier.

Liga Sudamericana. Se abrió el grupo B en Montevideo y Quilmes de Mar del Plata cayó frente a Pinheiros de Brasil por 83 a 76 a pesar de los 8 puntos y 7 rebotes del interno rosarino Omar Cantón. En el otro resultado de la jornada inicial, el local Aguada venció 112 a 62 a Provincial Osorno. Esta noche tarde Quilmes se medirá con Provincial Osorno.