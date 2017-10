El Autódromo avanza con las obras del alargue y espera al TN

Es feriado. Pero igual se trabaja. Los camiones van y vienen. Las máquinas no detienen su andar. Los obreros no paran ni un segundo. La obra no se detiene. El nuevo Autódromo de Rosario sigue tomando forma de cara a la gran fiesta de fin de año: la carrera del Turismo Nacional.

Las obras de remodelación siguen a paso firme. Ya se terminó la extensión de los 1.000 metros y entre viernes y lunes (todo depende del clima) se iniciará con el asfaltado, mientras que ya se realizó la demolición del curvón 1 y la próxima semana se culminará con el reasfaltado.

La imagen de cada día, como la del feriado del lunes, se repite entre las 7 y las 19. Y en la misma aparecen operarios y máquinas viales. Así, se avanza en cuanto a la obra del alargue, que muy pronto llevará la longitud del circuito a los casi 3.500 metros.

Sergio Salazar, ingeniero a cargo de la obra, analizó el avance de los trabajos: “La primera parte ya está terminada, que es la culminación por completo de la ampliación de la recta principal, ahora el ancho de pista en el sector pasó a los 15 metros. El segundo paso que se dio es la culminación de la extensión de 1.000 metros nuevos que tendrá el circuito. Además se inició la demolición del curvón 1, que se hará a nuevo prácticamente en 100 metros. Mientras que estamos avanzando mucho en saneamiento de los sectores públicos, como los caminos interiores y la colocación de terraplenes para poner los alambrados”.

Con la mira en el TN

Mauricio Malano sabe del gran salto de calidad que dará con esta obra el Juan Manuel Fangio. El presidente del Autódromo dialogó con el programa radial Mundo Sport Racing que se emite por AM 990 Radio Splendid y contó que “las obras avanzan muy bien y estamos con la lógica ansiedad de cara a la carrera del TN en diciembre”.

“Estamos adelantados en la planificación y en condiciones de que entre viernes y lunes próximo se inicie con el asfaltado de la parte nueva, mientras que luego se culminará con el curvón, en donde se hará nuevo para corregir la ondulación que había”, afirmó Malano. Y agregó: “Con mucho trabajo en 15 o 20 días tendremos lista la pista; luego llegará el tiempo de pintar, emprolijar los distintos sectores, sembrar pasto y dejar todo listo para el 3 de diciembre”.

Malano contó que la semana pasada “vino parte del TN a ver algunas cuestiones de logística, mientras que la semana que viene nos reunimos con Hugo Paoletti (NdR: titular de Apat, entidad que regula el Turismo Nacional) para formalizar el contrato. En la visita que nos hicieron vieron el playón y dijeron que alcanza, además tenían la imagen del autodromo de hace 10 años y se llevaron una buena impresión de lo que hay hoy”.

Ya diagramando el 2018, Malano adelantó que “las carreras del Súper TC2000 y el Top Race ya están confirmadas, aunque tenemos que avanzar en relación a las fechas”.

Además, dio detalles de la segunda etapa de la obra: “Haremos la ampliación de la zona de mixtos de unos 700 metros, más otros 400 metros de ensanche de todo el circuito, que pasará a tener casi 4.000 metros y 15 metros de ancho; luego se culminará con el repavimentado total de la pista”.

Por último, habló del sueño del Turismo Carretera: “Ya estamos pensando que el TC tenga una fecha en Rosario. Hemos avanzado en algunas reuniones con proyectos en mano. Venimos encaminados”.

“Recuperar la plaza de Rosario”

El Gran Premio Coronación del Turismo Nacional es casi un hecho que se hará en el Juan Manuel Fangio el 1, 2 y 3 de diciembre. La semana próxima se formalizará el acuerdo en los papeles, aunque Hugo Paoletti, titular de Apat, dijo el fin de semana que “esperaremos a Rosario hasta el 25 de octubre”

“Queremos recuperar la plaza de Rosario, sería muy lindo para nosotros volver. Vamos a ver como está el autódromo de Rosario, si está en condiciones, queremos coronar el año allí”, expresó Paoletti.