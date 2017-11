“El artista debe crecer día a día”: María Elena Sosa presenta “Apertura”

María Elena Sosa atiende el teléfono sin disimular la alegría. Presenta su decimooctavo disco, con el que dio un giro a su carrera. “Tengo la adrenalina puesta ahí”, dijo refiriéndose tanto al show como al nuevo trabajo. “Ambos se llaman Apertura, porque tiene que ver con un cambio. Uno va creciendo y en un momento es como cuando a los chicos les quedan cortos los pantalones”, explicó la artista, que tras 30 años interpretando y defendiendo la música del Litoral, decidió incorporar otras sonoridades más ligadas con lo melódico latino.

Este domingo, a partir de las 20, en el Teatro de la Plataforma Lavardén de Sarmiento y Mendoza. Entrada general, 150 pesos.

Si bien algunos tintes de cambio ya se notaban en su disco anterior, Motivos, el enfoque viró un día, que parecía uno más, pero no lo fue. “Estaba componiendo un tema («Seguiré») y me faltaba una parte. Así que se lo di a Mario Alessandrini para que lo continúe. Después se lo pasé a mi hijo (Gerardo Bautista) para que haga una guaraña, porque estábamos produciendo un disco que tenía que ver con eso, pero él hizo un pop latino”, relató. A partir de ahí Sosa empezó a pensar cómo sería entonces su décimo octavo disco, para el que también tenía reservados algunos tangos: “Había un productor que me insistía que hiciera tango. Así que grabé cuatro temas entre los que estaban «La nave del olvido», «A mi manera», «Seguiré» y «Ya no vendrá». También había que incorporar música del Litoral, porque separarme de un género al que pertenecí durante treinta años era muy difícil”, explicó.

“Cuando una canción es linda y está bien hecha no importa el género que tenga”, aseguró y adelantó que el show de esta noche contará con más de catorce músicos en escena y una pareja de baile “de tango for export” y un ballet litoraleño. Entre los invitados figuran Gerardo Bautista y su banda, el Ballet El Malón, de Fray Luis Beltrán, y Gabriela Pierucci.

Tras el armado del nuevo disco, Sosa comenzó una gira presentando la nueva paleta de colores de su repertorio, la música litoraleña, lo melódico latino y los tangos. “En Cuba, cuando sentí corear «El día que me quieras», se me puso la piel de gallina. En Colombia fui al Festival Internacional de la Canción y me pasó lo mismo. Una maravilla. En Panamá recibí el premio a la excelencia latina por el tema «Seguiré»”, enumeró y confesó: “Yo pensaba que mi vida era Cosquín, Jesús María, el Festival del Mercosur, Villa María y nada más. Nunca pensé estar armando una gira por España o una presentación en Viña del Mar”.

“El artista debe crecer día a día, si no te comen los piojos”, bromeó. “La juventud tiene una polenta. Son irrespetuosos, en el buen sentido, con los arreglos musicales. Entonces no te podés quedar. Yo soy una cantora que no me quedo”, dijo y confesó que cuando empezó a trabajar en un nuevo CD pensó que “iba a ser un disco más”. “Pero no, es la apertura de María Elena Sosa a nivel internacional, algo que suma un montón de sueños y un compromiso de seguir creciendo día a día”, concluyó.