El arte medieval vuelve al norte

Los edificios no tienen una sola historia. Un buen ejemplo son los sanatorios, que pueden ser escenario de las mayores alegrías y tristezas. Una de las construcciones emblema de la ciudad en el norte no es la excepción. Villa Hortensia, la ex mansión de recreo de la aristocracia a principio del siglo XX reconvertida en centro municipal de distrito, sumó a su haber de historias un puñado de cuentos medievales. Dragones, espadas y brujas pidieron permiso en la agenda cultural rosarina y desde 2013 disputan una vez al año el imaginario de Villa Hortensia. Se lo conoce como La Comarca, y es el encuentro de arte medieval que atrae feriantes de todo el país al barrio Alberdi, y que hoy volverá a tener una nueva edición.

Los organizadores insisten que no se trata de dar lugar a la venta de cascos o arcos y flechas. Además de música en vivo, habrá talleres de construcción de juguetes para chicos. Se los alentará a ensamblar escudos y varitas mágicas. Serán armas contra una bruja malvada que regresará a Villa Hortensia hoy, cuando vuelva a ser un castillo. Al menos, así lo propone la historia corta escrita por Fernando Campos, dibujante y organizador, que será teatralizada en el predio, con entrada libre y gratuita.

“Hay un público deseoso en parte por el efecto de las películas y series que abordan este imaginario (El Señor de los Anillos o Game Of Thrones, por ejemplo). El año pasado los más chicos ya venían ataviados (con ropas típicas de caballeros)”, explicó en diálogo con El Ciudadano, Campos.

Lo tradicional

Argentina no tuvo dinastías ni reyes. La Edad Media en América fue de los pueblos originarios. Nada la ata a un caballero templario, por ejemplo. Sin embargo, y como ocurre cada año en la convención internacional de historietas Crack Bang Boom, el municipio dispone tiempo y recursos en imaginarios que están presentes en las ficciones del siglo XX y XXI.

Si bien las épicas están desde los inicios de la literatura, las historias con aires medievales tomaron un impulso cuando El Señor de los Anillos –escrita en 1954 por J. R. R. Tolkien– llegó a la pantalla grande en 2001. Le siguió el más actual fenómeno televiso Game Of Thrones. Las ferias de arte sobre estas factorías son pocas en Argentina y Rosario supo ganarse un lugar en el calendario.

Para esta edición de La Comarca, llegarán hasta Villa Hortensia (Warnes 1917) unos 40 recreacionistas de otros puntos del país, como Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Artesanos montarán 70 stands en los alrededores de la casona que fue el primer centro municipal de distrito en el inicio de la descentralización estatal. También habrá espadachines y entusiastas de los combates cuerpo a cuerpo. Entre equipos de arquería, y hasta una catapulta, pasearán actores del cuento que da vida la versión 2016 del encuentro: “La piedra escondida y el retorno de la bruja”, escrito por Campos. El dibujante arma cada año una historia distinta para la casona de barrio Alberdi. “La forma arquitectónica de Villa Hortensia nos permite pensar en un castillo. La pérgola bien puede pasar como medieval. Con mucho respeto por la historia de la casa, queremos imaginar un mundo ficticio”, señaló el dibujante.

Sobre esto, en junio el distrito organizó una visita nocturna guiada por la mansión marcada por la vida de familias como Puccio, Echesortu y Rouillón. Lejos de negar los rumores de fantasmas, los directivos abrazaron las historias sobre la casona y abrieron las puertas.

Villa Hortensia es Monumento Histórico Nacional desde 1989. Ese año exhibía tanto deterioro por falta de mantenimiento que estaba al borde de la demolición. En 1996 la compró la Municipalidad y la restauró. Hoy oficiará de castillo asediado por brujas.

Música, teatro, juegos y más

La Comarca funcionará en cinco espacios ligados al centro municipal de distrito Norte: el escenario, la plaza, los jardines, el auditorio y la planta baja de la mansión. El escenario tendrá desde las 13.30 los shows de Te Fantasee Bellydancer (danza); Shedriel y su Troup Cybelle haciendo La danza de los dragones; Lucas Giovagnoli and the Sad Carnival (música); Tribatium (danza); Anam Keltoi (música); Clan Callagham Dance; Gaitas Asesinas de San Virulais (música); Shedriel y su Troup Cybelle haciendo La danza de los hobbits enanos; y desde las 19 Clanavis Folk Escocés.

Desde las 13 a 19 en la plaza estará la feria medieval. A las 13.30 habrá una clase abierta de esgrima. Seguido estarán los juegos escandinavos, una clase abierta de esgrima medieval, y exhibiciòn de combates.

De 13 a 19 en los jardines estará la aldea medieval. De 14 a 18 funcionarán los espacios de construcción de juguetes medievales. A las 15 será la primera escena de la obra “La piedra escondida y el retorno de la bruja”.

Desde las 14 en el auditorio habrá una charla titulada La vocación a la Santidad de Frodo Bolsón. A las 16 se contarán cuentos con música y a las 19 se dictará otra charla sobre atavíos.