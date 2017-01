El actor británico John Hurt falleció a los 77 años

John Hurt, actor británico de mil rostros, entre ellos el célebre “Hombre Elefante”, falleció en su domicilio de Norfolk (este de Inglaterra) a los 77 años, afectado por un cáncer de páncreas, anunció el sábado su esposa.

“Con infinita tristeza confirmo que mi esposo, John Vincent Hurt, falleció el miércoles 25 de enero en su domicilio de Norfolk”, indicó Anwen Hurt en un comunicado transmitido a la AFP.

Entre otros roles, el actor interpretó al Señor Ollivander en “Harry Potter y la piedra filosofal”, al oficial ejecutivo Kane en “Alien: el octavo pasajero” o el primer papel en “1984”.

Compitió en dos ocasiones por el Oscar, la primera vez por su interpretación en “Expreso de medianoche” (1978) junto al protagonista, William Hayes, turista estadounidense detenido en las mazmorras turcas, y, dos años después, por su papel en “El Hombre elefante”.

Por “Expreso de medianoche” fue recompensado por los Bafta Awards, galardón británico que premia al cine y la televisión. También obtuvo un Golden Globe por su mejor segundo rol.

Debo renunciar

El actor estadounidense Elijah Wood (Frodon en la trilogía “El señor de los anillos”), rindió homenaje al actor británico en Twitter: “Muy triste de enterarme el fallecimiento de John Hurt. Fue un honor haber visto sus películas, Señor”.

“John Hurt fue uno de los más poderosos, generosos y auténticos actores con quienes trabajé. Un hombre admirable. Te echaremos de menos”, reacción el actor estadounidense Chris Evans en Twitter.

