EE.UU. evaluó ceder Malvinas a Argentina

Los organismos de inteligencia de Estados Unidos analizaron en 1982, luego del desembarco argentino en las Islas Malvinas, un plan para que el Reino Unido entregara en un período de tres años la soberanía del archipiélago y que les ofreciera a los isleños la posibilidad de radicarse en Escocia.

Así lo reveló uno de los 12 millones de documentos hasta ayer secretos que fueron dados a conocer por la CIA en los Estados Unidos y publicado por la prensa británica, entre otros medios por el diario Daily Mail.

De acuerdo con la publicación, el entonces presidente del Consejo Nacional de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Henry Rowen, señaló en el documento que “por un período de tres años” se les daría a los habitantes de las Islas Malvinas la opción de quedarse en el archipiélago o “reubicarse en un área de jurisdicción británica, en el Reino Unido o en cualquier otro lugar bajo soberanía británica”. Trascurridos esos tres años, las islas pasarían a ser Argentinas.

Según la propuesta, a cada isleño se le brindarían 100 mil dólares para proceder a esa relocalización, que debería ser pagado en partes iguales por Argentina y Gran Bretaña.

El funcionario del gobierno de Ronald Reagan consideró entonces que sería “probable” que muchos residentes en las islas podrían así pasar a vivir “quizás en Escocia o en cualquier otro lugar en que las condiciones sean similares” a las de las Malvinas.

“Los residentes que no quieran relocalizarse tendrán la libertad de permanecer y convertirse en ciudadanos argentinos en un plazo de tres años”, señaló la propuesta del jefe de la inteligencia norteamericana.

En el documento se indicó, además, que el costo de relocalizar a los isleños no excedería la mitad de lo que gastaría Gran Bretaña para enviar tropas al Atlántico Sur.

En el documento enviado por Rowen a Paul Wolfowitz, asesor de Reagan en el Departamento de Estado, se indicaba que la Argentina tendría no obstante que pagar penalidades a Gran Bretaña por el daño causado durante la invasión. El plan preveía “algún tipo de castigo para los argentinos por usar la fuerza armada para generar un conflicto internacional”.

El escrito, titulado “Solución para la crisis de las Islas Malvinas”, proponía que las Fuerzas Armadas argentinas dejaran las islas en ese momento, tras el desembarco que se había producido el 2 de abril de 1982.

De inmediato, se crearía un enclave, donde residiría un ciudadano argentino, que no sería considerado embajador ni gobernador pero que actuaría de enlace con los británicos residentes en las islas.

A partir de allí, se abría un período de tres años para producir la relocalización de los isleños, hasta que la Argentina pudiera ejercer en forma definitiva la soberanía del territorio.

En el informe se evaluaba que “los británicos dicen estar preparados y que han estado preparados por algún tiempo” para devolverle la soberanía de las islas a la Argentina.

Con la desclasificación de estos cables secretos, se pudo conocer un plan concreto impulsado por los Estados Unidos, para que Argentina recupere su soberanía sobre las Islas Malvinas. Se desconoce, sin embargo, por qué el plan fue descartado o no avanzó hacia su concreción.