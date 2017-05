Eduardo Trasante encabezará la lista de concejales de Ciudad Futura

“Eduardo Trasante, emblema de la lucha por Justicia desde el asesinato de nuestros tres compañeros Jere, Mono y Patom, encabezará la nómina. Fue justo allí, en el dolor y la grandeza de esa lucha que comenzamos a caminar juntos, y juntos fuimos parte de las históricas condenas por narcocriminalidad en Rosario para los perpetradores del Triple Crimen de Villa Moreno que marcaron un punto de inflexión en la ciudad. “Pero en aquel momento entendimos que no alcanzaba con ganar una batalla, por más importante que fuera, sino que teníamos que cambiar el modelo de ciudad y sus problemas estructurales. Y en eso continuamos hasta llegar hasta hoy, donde a Eduardo le toca encabezar la lista de candidatos a concejales luego del batacazo electoral de 2015, cuando también formó parte de la nómina, en ese momento, en el quinto lugar”, dijeron desde Ciudad Futura. Desde la joven agrupación política que cosechó miles de votos en las últimas elecciones a concejales y cuyo bloque obtuvo nada menos que tres bancas agregaron: “Una clave que hace distinto a Ciudad Futura es hacer lo que nadie espera que hagamos. Y mientras muchos especulaban con fórmulas repetidas y conservadoras, nosotros decidimos patear el tablero una vez más. Porque Ciudad Futura ya no es lo que era en 2015. Ya no son dos movimientos sociales compuestos por “jóvenes”. Ciudad Futura cambió, creció, se extendió a todos los territorios de la ciudad, se hizo más grande y heterogéneo, y ya es hora de que quienes expresan en el presente el futuro de esa ciudad, como lo es Eduardo Trasante, se conviertan en protagonistas, y que la gente común vuelva a caminar las instituciones de las que nunca deberían haber sido expulsados”. Trasante estará secundado en la lista por la abogada especialista en Derechos Humanos y actual asesora del bloque de concejales, Jesica Pellegrini, y el psicólogo e intelectual, Franco Ingrassia. “El Poder la Gente Común va a volver a hacer historia este 2017, y se va a ratificar el rumbo emprendido hace más de una década demostrando, además, que Ciudad Futura es una alternativa sólida y real para gobernar Rosario en 2019. Por eso decimos que Ciudad Futura es gente común haciendo cosas fuera de lo común. Por eso, creemos que vamos a hacer una gran campaña este año, aunque, como dijimos siempre, nuestro objetivo no es ganar elecciones, sino cambiar el mundo. Trabajar tanto dentro como fuera de las instituciones empoderando a los territorios para que el cambio social que necesita Rosario sea real para la inmensa mayoría”, concluyeron.

