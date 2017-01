Edison, valores y costumbres

El Club Social y Deportivo Edison se fundó el 1º de mayo de 1941, a través de un grupo de vecinos de barrio Industrial que se reunieron y que, con unión y sacrificio, concretaron la compra del primer terreno de los tres que actualmente ocupa la institución, en calle Iguazú 350 bis.

Edison alberga a más de 300 niños y jóvenes, cumpliendo un papel muy importante de contención social transmitiendo valores y buenas costumbres: la solidaridad con el prójimo, la unión de la familia y la camaradería acompañada del deporte.

En Edison se desarrollan diversas actividades. Natación más otras disciplinas acuáticas, como el acuagym, matronatación, buceo, actividades recreativas, todas supervisadas con profesores y guardavidas certificados, boxeo, kick boxing, taekwondo profesional y recreativo, gimnasio completo con todos los aparatos para musculación, telas, ritmos musicales, zumba y pilates. En fútbol de salón, el pasado año se consiguió el ascenso a primera división y el club se encuentra organizando las categorías infantiles. Y ahora también se trabaja en incorporar la rama femenina de vóley.

El básquet cuenta con todas sus categorías: escuelita, premini, mini, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, reserva A y B y primera división.

Historia y obras

En la década del 70 logró construirse una piscina de 25 metros de largo por 12 metros de ancho. Prácticamente con el esfuerzo y la mano de obra de un grupo de socios, ya que no había espacio para el ingreso de maquinarias al club. Hoy, Edison cuenta con un natatorio que abarca diversas actividades acuáticas durante todo el año, incluyendo una estructura para carpa y pileta climatizada en época invernal. Allí concurren cientos de niños y adultos de todas las edades.

Rápidamente, con el avance de los años, Edison mostró desarrollo y crecimiento en los objetivos deportivos, sociales y culturales de todo un barrio de trabajadores. Y entonces empezó a cumplir un rol de integración para todos los jóvenes en distintas actividades sociales y deportivas, tales como fútbol, bochas y otras disciplinas propias de la época.

Edison se transformó en un referente de la zona norte de Rosario. Por sus acontecimientos sociales y culturales en épocas de carnavales, convocando artistas de renombre y mucha gente de los alrededores y de otros barrios.

Con el correr de los años se avanzaron en obras. Y ello acompañó la incorporación de otros deportes, tales como el básquet, donde con el tiempo Edison se identificó fuertemente con dicho deporte. También se construyó la primera cancha al aire libre. Aquellos dirigentes de la época tenían bien claros sus objetivos con los compromisos sociales y deportivos.

En los años 80, Edison construyó el parabólico que cubre la cancha de básquet. Un deporte que ya estaba posicionándose competitivamente con otros clubes que promovían la misma disciplina, donde los logros deportivos llenarían de orgullo al club de calle Iguazú.

Los años pasaron realizándose más obras a través de distintas comisiones directivas. Siempre enfocados en los tres pilares que se basa la idiosincrasia del club: lo social, deportivo y cultural, para contener a niños, jóvenes y adultos en el día a día de dura realidad.

La última gran obra

En Edison, la última gran obra que se realizó a finales del 2016 con el aporte del Gobierno de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario con el Plan Abre: la construcción del tan anhelado piso de parqué suspendido, sólo apto para realizar disciplinas con calzados deportivos, ya que por su características especiales por el tipo de piso se practican deportes denominados “zapatilla-pelota”. El piso de parqué es una condición reglamentaria para no quedar afuera de los campeonatos de la Asociación Rosarina de Básquet, donde Edison se encuentra federado con todas las categorías.

Con la presidencia de Marcelo Capineri, la actual comisión directiva transita por el sexto mes de gestión y Edison se encuentra en obras de refacciones, mantenimiento y reorganización administrativa, para cumplir las metas fijadas: una fuerte participación de una comisión de jóvenes, mujeres y hombres para seguir sosteniendo las bases que con tanto esfuerzo construyeron los socios antecesores.