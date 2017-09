Economistas y ecologistas pueden trabajar juntos, y lo demuestran en Rosario

Hay que producir para poder vivir. Hay que cuidar el ambiente para seguir viviendo. Las dos frases fueron pronunciadas por voces diferentes y hasta contrapuestas durante mucho tiempo. Algunos economistas y ecologistas vieron la trampa y plantearon que esas dos necesidades no deben excluirse. Así parieron lo que ahora se conoce como Economía Ecológica, y Rosario será el centro de las miradas sobre este conjunto de disciplinas entre el lunes y el viernes próximos. Especialistas de toda la Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y otros países estarán en la ciudad para las VIII Jornadas, que se harán en la facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

Producción y naturaleza no entraron en mayor conflicto hasta la Revolución Industrial, cuando la escala de las fábricas y las tecnologías nacientes comenzaron a poner en riesgo la salud del planeta. Ya no hubo forma de que permanecieran indiferentes. Lo que hubo después fueron trincheras entre quienes priorizaban uno u otro de los polos. “En la década del 70 se instala el tema de la relación contradictoria entre el ambiente y la economía. Fue en el contexto del movimiento hippie, la crisis del petróleo y la nueva lógica de acumulación del capitalismo. La Economía Ecológica trata de responder a eso. Surge desde varias disciplinas. Los primeros fueron ecologistas que interpelaron a la economía, pero se sumaron físicos, biólogos y otros expertos. Ninguna especialidad por separado puede proponer una salida. Ni la ecología ni la economía abarcan toda la realidad con sus enfoques”, resume los inicios de esta “transdisciplina” Guillermo Peinado. Es licenciado en Economía, docente e investigador de la facultad de Ciencias Económicas de Rosario e integrante de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica.

Peinado es uno de los organizadores de las VIII Jornadas de Economía Ecológica. Las de la ciudad son la continuidad de la pionera, realizada en el difícil 2001. Desde 2007, el encuentro se organiza cada dos años. El anterior fue en Neuquén, en 2015, donde se propuso a Rosario como siguiente sede.

Las actividades comenzarán este lunes a las 9 en el edificio de la facultad, bulevar Oroño al 1200. Las charlas, exposiciones de trabajos y conferencias son abiertas al público. El arranque está destinado a explicar cuándo nació este conjunto de disciplinas que lleva dos palabras para muchos contradictorias. “Surge en Europa, sobre la década de los 90 comienza a llegar a América Latina de la mano del catalán Joan Martinez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Asociación de Economía Ecológica nace formalmente en Argentina en 2002, aunque se venía gestando desde años antes. Y en la facultad de Ciencias Económica de la UNR nos sumamos en 2012. Antes, Elio Di Bernardo impulsó la temática desde Arquitectura”, recorre Peinado la expansión de esa voluntad para sortear la dicotomía entre una demanda creciente de producción de bienes y servicios y la preservación del ambiente.

Quiénes vienen

Entre los participantes extranjeros de las jornadas rosarinas figuran los brasileños Enrique Ortega (Universidad de Campiñas) y Peter May (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), el colombiano Mario Pérez Rincón, el mexicano David Barkin (Universidad Autónoma Metropolitana), el estadounidense Joshua Farley (University of Vermont) y el ecuatoriano Jesús Ramos-Martin (Universidad Regional Amazónica).

El modelo agrario basado en monocultivo y uso intensivo de agroquímicos y el extractivismo minero serán temas de debate clave en Rosario por los conflictos que desatan en la Argentina y, el primero, en la provincia. Los organizadores plantearon ejes temáticos para las intervenciones a lo largo de toda la semana. Entre ellos, “Reprimarización productiva y dependencia”, “Conflictos ecológico distributivos y neoextractivismo”, o “El pensamiento latinoamericano y las críticas al desarrollo sostenible desde el buen vivir, ecosocialismo y teorías del decrecimiento”. El programa completo se puede consultar en esta dirección web.

Los organizadores

Las VIII Jornadas de Economía Ecológica son organizadas por la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y su Instituto de Investigaciones Económicas. Se suman el Grupo de Estudios sobre Economía, Ambiente y Sociedad.