Echesortu y Talleres, con la ilusión de seguir arriba

Echesortu (15 puntos) recibirá este domingo desde las 20.30 a El Tala (12) con el doble objetivo de mantenerse en la cima y echar por tierra la “maldición” que parece caer contra los elencos que se suben a la punta.

Será por la 10ª fecha, en el inicio de la segunda rueda; y el otro líder, Talleres (15), visitará a Caova (13). Por su parte, esperando que patinen los de arriba, chocarán Los Rosarinos Estudiantil (14) vs. Temperley (14), Puerto San Martín (12) vs. Sportsmen Unidos (13) y Náutico (13) vs. Atalaya (14).

El torneo de la A2 es largo y duro, por lo que el tropezón de América de hace unos días generó la ilusión de poder alcanzarlo en la tabla. Sin embargo, el elenco que conduce Hugo Luna reaccionó con tremendo triunfo ante Alumni de Casilda, rival directo, por 74 a 57 y ahora va por más ventaja de cara al ascenso.

En la B, en tanto, Unión de Arroyo Seco doblegó a Atlético Fisherton por 62 a 49 y en la C, San Telmo de Funes se impuso a Edison 62 a 61 y Timbúes 98 a 44 a Fortín Barracas.