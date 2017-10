Ebel Barat, referente del taekwondo en Rosario, hizo un balance del auge del deporte

El pasado fin de semana se llevó a cabo la 2ª edición de la Copa Conosur de taekwondo en el estadio cubierto del Club Atlético Provincial. El evento contó con la participación de delegaciones provenientes de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay y de representantes de todas las provincias del país con un total de alrededor de 500 participantes.

El maestro Ebel Barat, organizador de la actividad, hizo hincapié en que “lo que se intenta es tener un torneo internacional de alto nivel en nuestra ciudad”. En cuanto al crecimiento de esta disciplina, contó que “el taekwondo creció de una manera geométrica, como actividad tiene 70 años, se practica en todo el mundo y vos ves la cantidad de competidores que hay siempre en los campeonatos de taekwondo”.

Respecto al taekwondo ITF en Argentina, señaló que “en Argentina particularmente, no sé por qué falla sociológica pasó lo que pasó, el taekwondo creció muchísimo más aún”.

“Yo entiendo que el taekwondo debe ser la segunda disciplina después del fútbol en cuanto a deportistas que lo practican; de los practicantes de taekwondo los que van a un torneo son apenas un 10% o un 20%, es decir que por cada persona que ves de estas escuelas hay que pensar que hay 8 veces más en gimnasios que no van a los torneos”, agregó.

Asimismo, también hizo referencia al crecimiento de esta disciplina en Rosario y comentó que “es una actividad con un tremendo crecimiento y es sorprendente que los padres, sobretodo, lleven a los chicos a practicar y hay que pensar que no es un deporte, es un arte marcial y existe una serie de valores morales que evidentemente están influyendo, y a la gente le gusta que los chicos se acerquen a la actividad”.

En relación al aspecto económico, afirmó que “la verdad que es un deporte amateur y lo que concita la participación es el deseo de estar, no hay ningún tipo de asistencia económica”. Y detalló: “El taekwondo ITF que no es olímpico es el más practicado a lo largo del país. No hay un marco legal que contemple el taekwondo y que facilite la constitución de federaciones”.

“La contemplación de constitución de federaciones y asociaciones de taekwondo ITF son absolutamente necesarias para contener legalmente y oficialmente la población de taekwondistas que hay en el país. No estamos siendo considerados a nivel legal”, concluyó.