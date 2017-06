Duendes ganó sin lujos ante Old Resian

Duendes acertó en los momentos clave y logró superar a Old Resian por 24 a 13 por la segunda fecha de la zona Campeonato del Torneo del Litoral.

En un partido muy friccionado, lo mejor se vio en el segundo tiempo, aunque ambos equipos están muy lejos del rendimiento de 2016. El próximo sábado vuelven a enfrentarse pero por el Nacional (ver aparte).

Los primeros cuarenta minutos dejaron poco y nada. Ni Duendes, ni Old Resian lograron hilvanar buenos movimientos; quizás el local fue un poco más, pero hasta ahí, sin muchas luces. Esa primera mitad se fue con un 10 a 7 para el Verdinegro que dejaba el destino del encuentro abierto.

La segunda parte fue lo mejor de la tarde, pues todo fue muy distinto a la final del Litoral que ambos protagonizaron el pasado 8 de octubre. No sólo por el marco de público que en aquella definición fue de 6.000 espectadores, sino también por el juego desplegado por ambos equipos.

Old Resian salió a buscar el partido y Duendes, en esos primeros minutos, esperó. La visita provocó situaciones pero no pudo vulnerar la defensa local y sólo pudo sumar con dos penales de Víctor Jaef.

Duendes tuvo dos chances y las cambió por puntos (tries de Bufarini y Genco). Después ingresó en una vorágine de indisciplina (dos amarillas), pero gracias a la falta de definición del rival el triunfo no corrió peligro.

Lo positivo fue la actitud y el segundo tiempo de ambos. El partido de ayer puede ser tomado para ambos como un punto de partida para llegar lejos; Duendes acumula 9 puntos, en cambio Old Resian uno.

REVANCHA NACIONAL

El próximo sábado, Old Resian y Duendes volverán a enfrentarse, pero será por el Nacional de Clubes. En una instancia incomoda para ambos, será una de las semifinales por la permanencia. El perdedor jugará la final con el perdedor del cruce entre SIC y Cuba. El duelo entre tricolores y verdinegros se disputará en el Grantfield de Fisherton.

Plaza, en caída libre

Atlético del Rosario no puede levantar cabeza. Ayer, por la octavo fecha del Urba Top 12, de visitante, cayó ante Pucará por 34 a 7. El próximo sábado jugará de local ante La Plata por una de las semifinales del Nacional de Clubes B.

Plaza llegaba con la necesidad de conseguir un triunfo que lo aleje de la última posición tras un comienzo algo dubitativo en lo que va de la temporada. Tuvo un buen primer tiempo, con try de Ignacio Beltramino y gol de Martín Elías dejaba el parcial 10 a 7 abajo, pero en el complemento Pucará fue un imparable, pasó por arriba al conjunto rosarino y se llevó el triunfo.

La octava fecha se completó con los siguientes resultados: San Luis 51, Hindú 33; Casi 6, Cuba 26; Alumni 31, La Plata 27 y Regatas 32, Belgrano 25. Hoy a las 14 por Espn Extra: Newman vs. SIC. Las posiciones: Cuba 36; Pucará y Newman (*) 22; Belgrano 20; Alumni y SIC (*) 19; Hindú 18; San Luis 17; Regatas BV 12; Casi y La Plata 11 y Atlético del Rosario 7. (*) Tienen un partido menos. La próxima fecha, 9ª se disputará el sábado 8 de julio con la siguiente programación: Hindú vs. Regatas; Belgrano vs. Alumni; La Plata vs. Newman; SIC vs. Pucará; Atlético del Rosario vs. Casi y Cuba vs. San Luis.