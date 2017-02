Duelo de rosarinos en la Copa Santa Fe

Los equipos que representan a la Asociación Rosarina saldrán a la cancha este viernes en el marco de la décima fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe en busca de seguir buscando su lugar para los playoffs de octavos de final de la competencia.

En el marco de la zona A, a las 21.30 habrá duelo entre Atalaya y El Tala. Si bien el Azul es una de las sorpresas, está en el segundo puesto de la tabla y se mostró un poco más regular que los de calle Cochabamba en lo que se lleva jugado del torneo, se presume un encuentro parejo y que puede ser vital para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Mientras, en el grupo B, Talleres de Villa Gobernador Gálvez visitará a uno de los líderes, Atlético Sastre. Talleres se metió en el lote de los elencos que están en la pelea por clasificar y afrontará una prueba durísima.

Por su parte, en Rosario, Temperley (sumó a Octavio Parizzia en lugar de Francisco López) recibirá a Colón de Santa Fe en un encuentro necesario para el despegue. El que resulte ganador podrá reinsertarse en el lote de arriba.

En la zona C, en tanto, Sportsmen Unidos viene de derrotar en casa a Sport Cañadense y ahora tendrá otro choque de alto voltaje ante Santa Paula en Gálvez. El Verde fue el único equipo que doblegó a los galvenses en esta campaña.

El resto de la fecha

En los otros duelos de la zona A, jugarán Gimnasia y Esgrima de Santa Fe frente a Adeo de Cañada de Gómez y Atlético Rafaela con Colón de San Justo. El domingo a las 20.30 se medirán San Lorenzo de Tostado ante Atlético San Jorge.

Por su parte, en el grupo B, se enfrentarán Sportivo Suardi frente a Brown de San Vicente y el domingo a las 20.30 jugarán Cacu de Ceres y Firmat.

En la zona C, los otros tres juegos irán a las 21.30: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. 9 de Julio de Rafaela, Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez y Racing de San Cristóbal vs. Unión de San Guillermo. En el sitio de la Federación Santafesina, Febasantafe.com.ar, se pueden seguir las estadísticas en vivo de los encuentros, así como los juegos que van por streaming.

Sportivo América presentó al yanqui Thomas

Sportivo América presentó a su refuerzo americano John Thomas y a pesar de un malestar que sufrió en las últimas horas debutaba en la Copa Aniversario que organiza el Verde. Thomas, con su mujer Margarita como traductora, explicó que llega “para trabajar muy duro para que Sportivo América pueda lograr el ascenso” y que siente que está en “uno de los mejores momentos” de su carrera. Además, prometió aportar “unos 25 puntos por partido”. De la conferencia de prensa también participaron el entrenador Hugo Luna y el presidente Amílcar Tamburri, quien destacó que “se cumplen 90 años del nacimiento de América”.

Juan Pablo Lupo vuelve en Caova

Juan Pablo Lupo retornará a la actividad en Caova tras varios años dedicado sólo a la dirección técnica. Por su parte, se iniciarán dos competiciones amistosas. Newell’s organiza la Copa de Verano “Eduardo María Gallo”, que se iniciará con el rojinegro ante Ciclón desde las 21.30. El otro elenco que tomará parte es Ben Hur. Hoy también se abrirá un certamen en la zona sur de la ciudad, con Regatas ante Sportivo Federal desde las 20 y luego el organizador Tiro Suizo frente a Atlantic Sportsmen.